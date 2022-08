2 nhóm hỗn chiến gây náo loạn đường phố, nhiều người bị thương

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hỗn chiến giữa 2 nhóm than niên xảy ra trên đường phố khiến người xem sợ hãi.

Người đăng tải clip cho biết, vụ việc xảy ra khoảng 21h ngày 31/7, trước quán karaoke trên đường Mã Lò, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TPHCM.