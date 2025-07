2 người tử vong sau khi ăn tiết canh lợn

Cùng ngày, Đoàn công tác của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hưng Yên cùng đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trạm Y tế xã Đông Hải, chính quyền xã Quỳnh An đã đến thôn Đồng Kỷ (xã Quỳnh An) để điều tra, xác minh thông tin một số người ăn tiết canh, lòng lợn tại quán ăn nghi nhiễm vi khuẩn liên cầu lợn. Đồng thời điều tra, xác minh thông tin, truy xuất nguồn gốc cơ sở chăn nuôi, giết mổ nghi nhiễm vi khuẩn liên cầu lợn tại đây, tổ chức lấy mẫu kiểm nghiệm an toàn thực phẩm khi cần thiết...

Thông tin ban đầu, vào ngày 5 đến ngày 6.7, có 17 người của thôn An Vị và thôn Đồng Kỷ đã ăn tiết canh ở ba quán ăn gần nhau tại thôn Đồng Kỷ. Sau đó, 6 trong số 17 người phải đưa đi khám và điều trị tại các bệnh viện trong tỉnh Hưng Yên và ở Hà Nội.