2 người nhập viện do ngộ độc khi ăn nhầm so biển

Bà Rịa - Vũng Tàu - Hai người đã nhập viện với các dấu hiệu bị ngộ độc, được chẩn đoán do ăn nhầm so biển, một loại trông giống con sam. Để tránh bị ngộ độc, cần so sánh đuôi - biện pháp phân biệt giữa so biển và sam biển. Ảnh: Thành An Ngày 11.12, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có văn bản hỏa tốc yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Bà Rịa tích cực điều trị, hỗ trợ cho 2 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm. Trước đó, tối 9.12, ông N.Q.L. và ông D.N.C. (cùng sinh năm 1978, ngụ huyện Long Điền) đến ăn tối tại quán ốc K. Hai người gọi nhiều món gồm sò dương, sò huyết, bào ngư, sam nướng, bò cuộn kim châm, tôm sốt thái. Đến khoảng 23h cùng ngày, ông L có các triệu chứng như tê buốt răng miệng, xây xẩm mặt mày và được đưa vào Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu. Lúc này, bệnh nhân lên cơn co giật mạnh, phải nhập Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc. Đến nay, ông L. đã qua cơn nguy kịch, đang truyền than hoạt tính. Còn ông C chỉ bị đau bụng, nôn ói. Cả hai trường hợp này đều được chẩn đoán ngộ độc do ăn nhầm so biển.UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại quán ốc K, xác minh thông tin làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định. Con so biển (tên khoa học là Carcinoscorpius rotunicauda) có hình dáng rất giống con sam (luôn đi theo đôi), nhưng nhỏ hơn nhiều và chỉ đi một mình. Loài này mang chất độc tetrodotoxin, gây tác động lên thần kinh trung ương, gây tê liệt cơ thể, ngừng tuần hoàn, hô hấp, dẫn đến tử vong nhanh chóng. Chất độc này không bị nhiệt phá hủy, do đó thức ăn được đun nấu chín, nướng chín ăn đều gặp nguy hiểm.