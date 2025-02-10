2 ngôi làng chính thức 'bắt tay làm hòa' sau hơn 1 thế kỷ cãi nhau

Theo truyền thông địa phương, mâu thuẫn giữa hai cộng đồng dân cư làng Tiên Môn Thành và Thẩm Tây (Sán Đầu, Quảng Đông) bắt nguồn từ cuối thời nhà Thanh (1636-1912).

Suốt hơn một thế kỷ, những tranh cãi không hồi kết về nguồn nước đã biến mối quan hệ giữa hai làng thành cảnh “không nhìn mặt nhau”, người dân kiên quyết không qua lại.

Rào cản vô hình giữa 2 ngôi làng ở Sán Đầu đã được "dựng lên" trong suốt hơn 1 thế kỷ. Ảnh: Xiancheng Travel Guide

Ông Lưu Vĩnh Vũ, Bí thư Đảng ủy Thẩm Tây, cho biết mâu thuẫn kéo dài nhiều năm giữa hai làng không chỉ gây khó khăn trong đời sống cộng đồng, mà còn ảnh hưởng đến tình cảm của lớp trẻ, cản trở giao lưu kinh tế - văn hóa và thậm chí tác động tới cả việc hợp tác làm ăn của những người dân xa quê.