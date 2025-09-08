2 nghệ sĩ phải xin lỗi

Ngày 5/8, ca sĩ Bada (cựu thành viên nhóm S.E.S) cũng từng quảng bá cho sản phẩm trên. Cô đăng thư tay xin lỗi: “Xin lỗi vì đã khiến mọi người thất vọng. Tôi lẽ ra phải xem xét, đánh giá cẩn trọng trước khi tham gia nội dung quảng cáo nhưng đã không làm được. Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ”.

Công ty quản lý của Bada - Wavenine - nhận một phần trách nhiệm về sự cố khi chưa xét kỹ lưỡng việc phân phối và chất lượng sản phẩm trước khi để nghệ sĩ quảng cáo.

Theo công ty, video là quảng cáo được quay sẵn do bên thứ ba cung cấp. Bada không được xem trước thông tin trước và chỉ làm theo kịch bản, trong đó có nhắc đến Australia được hiển thị bằng phụ đề.

Wavenine cho biết họ không có ý định lừa dối hay gây hiểu lầm cho người tiêu dùng và tuyên bố đã cắt đứt quan hệ với kênh YouTube.

Công ty này cho biết thêm rằng họ đang chuẩn bị các hành động pháp lý dân sự và hình sự chống lại công ty sản xuất và thương hiệu mỹ phẩm vì cáo buộc cung cấp thông tin sai lệch và trốn tránh trách nhiệm xác minh.