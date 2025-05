2 ngày có 34.900 người học kỹ năng an ninh mạng miễn phí trên nCademy

5 tình huống được đưa ra trong khóa học là những tình huống lừa đảo, tấn công mạng phổ biến nhất trong thời gian qua, bao gồm: Nhận được cuộc gọi từ người xưng là công an và yêu cầu làm theo hướng dẫn; Tìm được gói khách sạn và vé máy bay giá rẻ cho kỳ nghỉ; Nhận được tin nhắn phát hiện lộ lọt nội dung riêng tư, nhạy cảm; Được thông báo trúng thưởng từ chương trình quay số may mắn; Nhận thông báo điện thoại bị nhiễm virus cần phải tải phần mềm để xử lý.

nCademy là nền tảng đào tạo trực tuyến do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phát triển và vận hành, được giới thiệu tới công chúng lần đầu vào ngày 11/4. Nền tảng được xây dựng với mục tiêu tạo một cộng đồng học tập, hỗ trợ từ nâng cao nhận thức đến nghiên cứu chuyên sâu về an ninh mạng. Các khóa học đều do tổ chức, doanh nghiệp an ninh mạng uy tín, là thành viên của Hiệp hội thiết kế, xây dựng. Chất lượng các khoá học được kiểm định, giám sát bởi Hội đồng chuyên môn thuộc Hiệp hội An ninh mạng quốc gia.

Các khóa học mang tính tuyên truyền, phổ cập kiến thức sẽ được cung cấp miễn phí. Người dùng chỉ cần có thiết bị nối mạng Internet là có thể tham gia, từ bất kỳ đâu, thời gian tùy chọn. Trong khi các khóa học chuyên sâu hơn, cần môi trường thực hành hoặc có giảng viên hướng dẫn sẽ thu phí người học để duy trì hạ tầng và phát triển nội dung. Bên cạnh khóa học miễn phí Cẩm nang an ninh mạng, hiện Hiệp hội cũng cung cấp 3 khoá học thu phí khác là An ninh mạng cơ bản (dành cho người đi làm), An ninh mạng cho nhà quản lý và Chuyên gia an ninh mạng (dành cho các cán bộ phụ trách vận hành hệ thống).