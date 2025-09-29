2 ngày 1 đêm: Trường Giang nổi giận vì em út HieuThuHai bị 'tấn công'

Sau màn thi đấu xếp màu gạch hết mình, đội giành được suất ngủ “chăn ấm đệm êm” gọi tên đội Ba Lá gồm các thành viên Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan và khách mời Lâm Hùng. Điều này đồng nghĩa với việc 4 thành viên đội Kèo Nèo gồm Trường Giang, HieuThuHai, Kiều Minh Tuấn và RHYDER sẽ phải là những người ngủ khổ đầu tiên của mùa 4.

Đi kèm với “ngủ khổ”, các thành viên đội thua còn phải thực hiện thêm một thử thách khác vào buổi sáng đó chính là dọn chuồng và cho heo rừng ăn sáng. Ban đầu tuy có chút uể oải do thiếu ngủ, các thành viên vẫn rất hăng hái tiến đến khu vực thử thách. Thế nhưng ngay khi bắt đầu, cả đội đã không tránh khỏi những biểu cảm có một không hai bởi “mùi hương” của khu vực dọn chuồng heo.

Các thành viên đội thua phải thực hiện thử thách dọn chuồng và cho heo rừng ăn sáng

Một trong những thử thách khiến khán giả rất thích thú đó chính là trò chơi “chuyền gạch”. Hai thành viên của mỗi đội sẽ vừa chạy xe điện, vừa giữ gạch trên đầu cũng như giữ thăng bằng của những quả bóng bàn. Thử thách sẽ không có gì thú vị khi đội đối thủ sẽ được cản phá bằng súng nước khiến cho đội chơi không mấy dễ dàng di chuyển.

Đến lượt chơi của đội HieuThuHai và Trường Giang đã bị đội đối thủ cản phá không ít. Chiến thuật của Ngô Kiến Huy và Cris Phan là thay vì bắn súng nước vào cả 2 người thì 2 Vua Trò Chơi quyết định tập trung tấn công HieuThuHai. Bé út vì bị hai anh bắn nước liên tục và áp sát nên không còn thấy đường và không thể bình tĩnh để chạy xe điện cũng như giữ được thăng bằng.

Trò chơi “chuyền gạch”

Dù đồng đội và Trường Giang ra sức nhắc nhở và hướng dẫn để HieuThuHai có thể nghe và chạy theo nhưng không bằng sức “tấn công” của đối thủ. “Tức nước vỡ bờ” khi thấy em út bị bắn súng nước, Trường Giang “nổi đóa” chấp luôn việc thua cuộc quyết định quay lại "tấn công" Cris Phan và Ngô Kiến Huy.

Quyết không khoan nhượng, Trường Giang "dí" đến cùng khiến Cris Phan và Ngô Kiến Huy chạy thục mạng. Bên này, Lê Dương Bảo Lâm cũng không mấy khá khẩm hơn khi bị Kiều Minh Tuấn vật cho "lên bờ - xuống ruộng".

Ở phần trò chơi cuối cùng của chặng Vĩnh Long, Kiều Minh Tuấn quyết định trở thành “thủ thành” để cản phá đối thủ bắn được bóng vào bức tường gạch. “Thủ thành” này cũng không phải dạng vừa khi ra sức hoạt động, nhảy múa để cản trở cho bằng được đối phương không bắn được bóng vào phía gạch.

Khi khách mời Lâm Hùng đang dùng hết sức lực để kéo quả bóng bắn về phía bia gạch thì cũng đúng lúc Kiều Minh Tuấn nhảy sang hướng bóng bay về. Thay vì bóng bay về phía gạch, bóng lại lao thẳng vào mặt của Kiều Minh Tuấn khiến cả hội một pha giật mình. Tình huống cũng không quá nặng nề nên Kiều Minh Tuấn vẫn nhanh chóng quay trở lại trò chơi, tiếp tục với thử thách.

Kết thúc trò chơi, đội giành chiến thắng chung cuộc chính thức gọi tên đội Ba Lá với 4 thành viên Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan và khách mời Lâm Hùng. Đội Kèo Nèo tuy kém may mắn hơn nhưng cũng đã rất hết mình và nhiệt tình thực hiện các thử thách, cùng mang đến một hành trình kết nối hết sức đặc biệt, mở màn hoành tráng mùa 4 của chương trình "2 ngày 1 đêm".