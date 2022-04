2 mẹo giúp bạn hạn chế mất tiền khi sử dụng điện thoại

Trong trang mới hiện ra, người dùng chỉ cần chọn Authentication (xác thực) - Require authentication for purchases (bắt buộc xác thực khi mua hàng) - For all purchases through Google Play on this device (đối với mọi giao dịch mua qua Google Play trên thiết bị này).

Kích hoạt tính năng yêu cầu xác thực trên Google Play. Ảnh: MINH HOÀNG

Kể từ lúc này, mỗi khi người dùng mua ứng dụng trên Google Play, điện thoại sẽ yêu cầu xác thực lại. Điều này sẽ hạn chế được việc mất tiền oan uổng khi đưa điện thoại cho con trẻ.

2. Cách tắt tính năng mua ứng dụng trên iPhone