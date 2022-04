2 mẹ con chết ở Hải Dương: Nỗi đau ập đến sau 3 đêm mất ngủ

Liên quan đến vụ việc chị V.T.B.N. (SN 1979) và con trai Đ.B.A.Q. (SN 2020, phường Sao Đỏ) bệnh nhân Covid-19 tử vong bất thường tại Trung tâm Y tế TP.Chí Linh, thông tin ban đầu cho thấy có khả năng mẹ sát hại con rồi tự tử.

Video: Thi Ngọc

Chia sẻ với PV, chồng chị N. cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ việc, quan hệ tình cảm của vợ chồng chị hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, trước khi vào viện, chị N. có bị mất ngủ khoảng 3 đêm do cháu Q. bị ốm, sốt.

Thời gian chị N. ở viện cùng cháu Q., anh ở nhà chăm sóc con và hai vợ chồng vẫn gọi Zalo cho nhau để nắm bắt tình hình sức khỏe của vợ và con cái. Anh vẫn chạy qua bệnh viện mang hoa quả và đồ dùng cần thiết cho chị N. và con trai.



Khu vực điều trị bệnh nhân Covid của Trung tâm y tế TP.Chí Linh, nơi mẹ con chị V.T.B.N tử vong. Ảnh: Thi Ngọc

Ông Đ. B.V (bố chồng của chị B.N) chia sẻ, sự việc xảy ra khiến gia đình ông rất sốc, bởi trước giờ vợ chồng con trai ông rất hòa thuận. Từ hôm mẹ con chị N. vào viện, ông thường xuyên hỏi thăm con dâu và cháu nội thì được biết hôm qua (30/3) cháu đã giảm sốt, sức khỏe tiến triển tốt.

Theo ông V. kể lại, trước đó vài hôm vợ chồng chị N. cho con về nhà ông chơi sau đó cháu Q. mới bị sốt cao và phải nhập viện.

"Trước đây kinh tế gia đình vợ chồng con trai tôi không thuộc diện khá giả nhưng chẳng đến nỗi quá khó khăn nhưng từ khi bé thứ 2 bị bệnh, hai đứa (vợ chồng chị N.-PV) phải đưa cháu đi điều trị khắp nơi trong thời gian dài.