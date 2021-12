2 lô vaccine Pfizer được tăng hạn dùng 3 tháng: Không có gì bất thường

Hiện các bậc phụ huynh vẫn đang lo lắng trước thông tin các lô vaccine Comirnaty (Pfizez-BioNtech COVID-19 vaccine) số 124001 và 123002 được tăng hạn sử dụng thêm 3 tháng so với hạn in trên nhãn nếu điều kiện bảo quản -90 độ C đến -60 độ C. Hà Nội hiện cũng đã tạm dừng tiêm cho trẻ vaccine từ 2 lô vaccine này.

Nhiều người cho rằng tại Việt Nam, việc gia hạn thêm hạn sử dụng của vaccine là điều chưa từng có tiền lệ. Liệu vaccine khi gần hết hạn sử dụng lại được tăng hạn sử dụng thì có đảm bảo an toàn, có làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêm hay không?

Trao đổi với báo chí xung quanh vấn đề này, TS Phạm Quang Thái - Trưởng văn phòng Tiêm chủng mở rộng miền Bắc, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - cho biết: Về mặt pháp lý, hai lô vaccine Pfizernày hợp lệ để sử dụng, đáp ứng tiêu chuẩn về bảo quản và vấn đề liên quan.