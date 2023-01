'2 giảm, 3 tăng' để lấy lại vóc dáng nhanh sau kỳ nghỉ Tết

Thay vì ăn bánh kẹo, hãy ăn tăng trái cây có vị ngọt tự nhiên và rau xanh.

- Giảm ăn

Dạ dày có khả năng co giãn, khi ăn nhiều dạ dày sẽ giãn ra. Ngược lại, khi bạn ăn ít, dạ dày có xu hướng sẽ co lại để cơ thể cảm thấy no hơn với lượng thức ăn nhỏ.

Hãy lấy lượng thức ăn ra đĩa với số lượng bằng 1/3 lượng đồ ăn hằng ngày. Bằng cách này bạn có thể thu nhỏ dạ dày sau một mùa ăn uống quá độ và giảm hàng trăm kilo calo từ lượng thức ăn đã nạp vào trước đó.

- Ăn tăng lượng đạm

Lượng protein sẽ làm bạn có cảm giác no lâu do cấu trúc protein phức tạp nên cần nhiều thời gian để tiêu hóa. Do đó, thay vì một bữa sáng và bữa trưa ăn nhiều tinh bột, đường, hãy ăn những đồ ăn chứa nhiều đạm ít béo như ức gà luộc, cá hồi, các loại hạt và sữa chua. Điều này giúp chúng ta không có cảm giác bị đói và giảm nhu cầu ăn uống thêm.