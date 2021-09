2 email Bùi Quang Huy gửi ông Nguyễn Đức Chung có nội dung gì?

Ngày 2/12/2016, Sở KH&ĐT phát hành hồ sơ mời thầu đã sửa đổi. Sau đó, Tuấn thống nhất với Huy và Võ Việt Hùng (Giám đốc Công ty Đông Kinh) về việc nhờ hồ sơ pháp nhân của một số công ty làm “quân xanh”. Mục đích là tạo điều kiện cho liên danh Nhật Cường - Đông Kinh trúng thầu.



Theo chỉ đạo của Bùi Quang Huy, Tuấn còn phối hợp lập khống hợp đồng cung cấp, triển khai phần mềm ERP ngày 28/12/2015 giữa Nhật Cường và Công ty TNHH Thương mại Minh Hoa (đại diện ký là bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa, vợ của ông Chung) để đưa vào hồ sơ năng lực dự thầu.



Khi Sở KH&ĐT đề nghị làm rõ hợp đồng ký với phía Minh Hoa, Công ty Nhật Cường hồi đáp rằng phần mềm ERP áp dụng công nghệ số hóa, bóc tách thông tin tự động. Từ đó, Sở này thông báo liên danh do Bùi Quang Huy tạo lập đáp ứng tiêu chuẩn gói thầu.



Tháng 12/2016, Phó giám đốc Sở KH&ĐT Phạm Văn Khương cùng Bùi Quang Huy và Võ Việt Hùng ký hợp đồng số hóa dữ liệu doanh nghiệp trị giá gần 43 tỷ đồng. Ngay sau đó, bị can Huy chuyển nhượng 100% hợp đồng cho đối tác Đông Kinh với trị giá 29 tỷ.



Tương tự, tại gói thầu số hóa tài liệu hồ sơ năm 2017, sau khi nhận được gần 17 tỷ đồng từ Sở KH&ĐT Hà Nội, Nhật Cường chuyển khoản hơn 10 tỷ cho Đông Kinh. Cơ quan tố tụng làm rõ sau 2 hợp đồng, Công ty Nhật Cường đều bán lại cho Đông Kinh. Qua đó Nhật Cường hưởng lợi gần 20 tỷ.



Theo VKS, ông Chung và các bị can có hành vi phạm tội ngang nhau, có tính chất đồng phạm. Bùi Quang Huy là người khởi xướng, chủ mưu, chỉ huy thực hiện tội phạm nên giữ vai trò chính.



Còn ông Nguyễn Đức Chung lợi dụng chức vụ để can thiệp trái quy định của pháp luật vào hoạt động đấu thầu. Ông Chung cũng chỉ đạo cho Công ty Nhật Cường thí điểm số hóa để cho doanh nghiệp này trúng thầu.

Cáo trạng nêu ông Chung thực hiện hành vi phạm tội trước khi Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực. Khoản 1 Điều 281 Bộ luật Hình sự 1999 có lợi hơn so với Khoản 1 Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015. Căn cứ các quy định tố tụng, VKS đã truy tố ông Chung về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo bộ luật 1999.

6 bị can gồm Nguyễn Văn Tứ, Phạm Thị Thu Hường, Nguyễn Tiến Học (cựu Phó giám đốc Sở KH&ĐT), Phạm Thị Kim Tuyến (cựu Trưởng phòng thuộc sở này), Võ Việt Hùng và Lê Duy Tuấn bị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, theo Khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự 2015.