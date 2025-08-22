2 đối tượng tông xe máy vào Đại úy Lê Đình Công: Khởi tố vụ án 'giết người'

Khi đó, các lực lượng Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ cấm đường, đảm bảo an toàn cho buổi hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Phát hiện nhóm thanh niên có hành vi vi phạm, Tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ trước số nhà 336A Nghi Tàm đã ra hiệu lệnh dừng xe.