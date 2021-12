2 con Hồ Ngọc Hà gặp ông bà nội: Phản ứng trái ngược

Your browser does not support the video tag.

Clip: Phản ứng cực yêu của Leon - Lisa khi lần đầu gặp ông bà nội.



Cậu em Leon liên tục "ạ".

Dưới phần bình luận, khán giả bày tỏ sự thích thú trước biểu cảm đáng yêu của 2 nhóc tỳ.

"Leon ngoan và giỏi quá xá. Em thân thiện và vui vẻ hết sức khi gặp ông bà"; "Leon ngoan quá. Leon được gặp bà nội mừng quá mà"; "Ông bà nội dễ thương quá"; "Chúc mừng Lisa - Leon nha, vẫn còn hơi lạ chứ quen rồi thì quấn quýt liền"..., là bình luận của dân mạng.