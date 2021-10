2 cô gái thoát nạn trên biển nhờ lẩm nhẩm nhạc Taylor Swift

Ellen kể lại: “Trời càng về trễ hơn và bắt đầu tối dần. Chúng tôi thực sự không nói nhiều. Ngay khi mặt trời lặn, trời bắt đầu lạnh hơn và tôi hơi căng thẳng một chút.

Rồi tôi có một bài hát vang lên trong đầu, cứ lặp đi lặp lại và tôi cần phải thoát ra khỏi nó, vì vậy tôi hát. Sarah nghĩ tôi mất trí, nhưng sau đó cô ấy bắt đầu hát theo. Đó là một sự phân tâm hiện hữu giúp ngăn chúng tôi khỏi sự lo lắng trong thời gian cả hai đều hoang mang”.



Cô nàng Ellen kể lại thời kỳ kinh hoàng đó

Khi nghe đến câu chuyện này, chắc hẳn ai cũng nghĩ bài hát mà Ellen và Sarah hát trên biển là những bài hát tươi vui, tích cực của Taylor như You Belong With Me hay Shake It Off.

Nhưng không, bài hát mà Ellen đã hát là một ca khúc nằm trong album Folklore năm 2020 của Taylor Swift - Exile. Không ai ngờ được, bài hát giúp hai cô gái vượt qua khoảng thời gian hoảng sợ lại chính là Exile - một bài hát buồn đến không thể buồn hơn.