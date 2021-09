2 chi tiết về màn hợp tác giữa Coldplay và BTS đang gây xôn xao nhất lúc này: Một điều về 'My Universe' khiến Knet tiếc nuối hơn cả

Ngay lúc này đây, màn hợp tác giữa Coldplay và BTS đang là điều khiến nhiều người mong đợi nhất. Theo đó, Coldplay đã công bố single sắp tới của họ mang tên 'My Universe' với sự góp mặt của BTS và thông tin này cũng được phía Big Hit xác nhận. Single này sẽ được phát hành vào ngày 24/9 tới đây với phiên bản nhạc số và phiên bản CD có giới hạn. Đây cũng sẽ là một track nằm trong album 'Music of the Spheres' của Coldplay sẽ phát hành vào tháng 10/2021.

Vì BTS và Coldplay đều là hai nhóm nhạc mang đẳng cấp thế giới, vì vậy ngay từ lúc tin đồn họ collab nổ ra cho đến khi mọi thứ đã được lên lịch chính thức, tất cả đều trở thành chủ đề hot trên diễn đàn mạng. Hãy cùng xem netizen Hàn Quốc đang thảo luận về 'My Universe' như thế nào nhé.

Lý do khiến Knet tin tưởng 'My Universe' sẽ là hit lớn?

Mặc dù cả Coldplay lẫn BTS đều là những nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu, nhưng chỉ có một ca khúc thật sự hay và chất lượng mới có thể đảm bảo được họ sẽ có hit. Tuy nhiên Knet rất tin tưởng vào điều này nhờ vào credit của ca khúc. Theo đó bên cạnh việc được viết và đồng sáng tác bởi Coldplay và BTS (RM, Suga, J-Hope), bài hát này còn được sản xuất bởi Max Martin.

Có lẽ fan yêu nhạc US-UK không ai là không biết đến 'cỗ máy tạo hit' Max Martin. Producer kiêm nhạc sĩ đại tài này đã đứng sau thành công âm nhạc của rất nhiều nghệ sĩ khi đã làm nên vô số bản hit cho họ, một số ví dụ có thể kể đến như bên dưới:

Britney Spears: 'Baby One More Time', 'Ooops... Did It Again', 'Lucky', 'If U Seek Amy', '3', 'Criminal' v...v...

N'Sync: 'It's Gonna Be Me'

Backstreet Boys: 'I Want It That Way', 'Show Me the Meaning of Being Lonely', 'As Long as You Love Me', 'Shape of My Heart' v...v...

Katy Perry: 'I Kissed A Girl', 'Hot n Cold', 'California Gurls', 'E.T', 'The One That Got Away' v...v..

Maroon 5: 'One More Night'

Ellie Goulding: 'Love Me like You Do'

Taylor Swift: 'We Are Never Ever Getting Back Together', 'I Knew You Were Trouble', 'Blank Space', 'Shake It Off' v...v...