2 bản hợp đồng giải cứu MU thời hậu Sir Alex Ferguson

Tuy nhiên, MU từng mắc rất nhiều sai lầm đắt giá trong chuyển nhượng, và Ferdinand không nghĩ Rice hay Kane sẽ phải vật lộn như một số tân binh khác mới đến MU. Cả hai đều từng được đồn đoán sẽ chuyển đến Old Trafford trong quá khứ, nhưng Rice đã gia nhập Arsenal sau khi rời West Ham vào năm 2023, còn Kane thì chuyển từ Tottenham sang Bayern Munich vài tuần sau đó.

Rio Ferdinand mô tả việc MU không chiêu mộ được Harry Kane là sai lầm lớn nhất của họ trong thập kỷ qua. "Tôi nghĩ nếu MU trả mức giá mà Spurs muốn, MU đã có được Harry Kane rồi", Rio Ferdinand nói trong cuộc trò chuyện với cựu danh thủ MU khác là Michael Owen trên podcast Rio Ferdinand Presents.

"Tôi nghĩ nếu vụ chuyển nhượng đó không xảy ra chỉ vì chênh lệch vài triệu bảng thì đó là một quyết định tồi tệ", Rio Ferdinand tiếp tục, "Thành thật mà nói, tôi sẽ nói điều này và tôi tin chắc rằng, nếu MU chiêu mộ Declan Rice và Harry Kane trong kỳ chuyển nhượng đó (mùa hè 2023), thì giờ đây họ đã ở một vị thế khác. Vì nó liên quan đến môi trường, hai người đó quen thuộc với môi trường Premier League. Bạn có hai cầu thủ là những người thực tế, những người chuyên nghiệp hàng đầu".

MU đã chi tiền vào mùa hè năm 2023, nhưng không phải cho Kane hay Rice. Rasmus Hojlund đã được chiêu mộ để trở thành tiền đạo chủ lực mới trên hàng công, nhưng giờ anh đã được cho Napoli mượn sau hai mùa giải đầy thử thách, trong khi tiền vệ trị giá 60 triệu bảng Mason Mount mới chỉ bắt đầu thể hiện khả năng của mình sau một thời gian dài vật lộn với chấn thương.

Chỉ 12 tháng sau đó, Manchester United chi thêm 200 triệu bảng Anh cho một loạt tân binh, nhưng HLV Erik ten Hag đã bị sa thải vào tháng 10 năm 2024. Người kế nhiệm ông, Ruben Amorim, đã trải qua một mùa hè bận rộn, và liệu những bản hợp đồng với Cunha, Sesko, Mbeumo có thể giúp Manchester United trở lại vị thế mà họ mong muốn hay không vẫn còn là một dấu hỏi.