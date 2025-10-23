2.500 thiết bị Starlink tại các trại lừa đảo ở Myanmar bị vô hiệu hoá

Động thái của công ty hàng không vũ trụ của tỷ phú Elon Musk diễn ra sau khi xuất hiện hàng loạt báo cáo cho thấy các băng nhóm tội phạm mạng tại quốc gia Đông Nam Á này đang ồ ạt dùng dịch vụ Internet vệ tinh Starlink để vận hành các hoạt động phi pháp.

SpaceX chủ động cắt dịch vụ hơn 2.500 thiết bị Starlink tại các trại lừa đảo ở Myanmar.

Mạng vệ tinh Starlink bị lợi dụng

Theo dữ liệu mới nhất từ Cơ quan đăng ký Internet khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APNIC), chỉ trong vòng ba tháng, Starlink đã từ con số gần như bằng không trở thành nhà cung cấp Internet lớn nhất tại Myanmar – quốc gia đang chìm trong nội chiến và khủng hoảng hạ tầng viễn thông.

Myanmar đột kích ổ lừa đảo trực tuyến khét tiếng, bắt giữ hơn 2.000 người

Trong bài đăng trên nền tảng X (Twitter cũ) ngày thứ Tư, Lauren Dreyer, Phó chủ tịch phụ trách vận hành kinh doanh của Starlink, thừa nhận rằng mỗi công nghệ hữu ích đều tiềm ẩn nguy cơ bị sử dụng sai mục đích.