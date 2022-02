19h ngày 22.2, U23 Việt Nam - U23 Thái Lan: Giành vé theo cách nào?

Ở lượt đấu cuối cùng của bảng A, chủ nhà U.23 Campuchia bất ngờ để thua U.23 Timor-Leste vì 1 bàn phản lưới nhà. U.23 Timor-Leste cũng đồng thời chiếm luôn vị trí số 1 và suất trực tiếp vào bán kết với 7 điểm trong tay. Trong khi đó, U.23 Campuchia bị đẩy xuống thứ 2 và do không tính kết quả với đội đứng cuối bảng (vì các bảng có số đội không bằng nhau), nên để so sánh đội xếp thứ 2 của 2 bảng A và C, đội chủ nhà đang ở thế yếu. Thậm chí là rất yếu.

Điều kiện để U.23 Campuchia đi tiếp là U.23 Việt Nam phải thua… 0-8 (để hiệu số phụ là -1), hoặc U.23 Thái Lan thua 0-3 (cũng để kém hơn U.23 Campuchia về hiệu số khi so sánh các đội nhì bảng. Rõ ràng là với khả năng này, ngày hôm nay, đội chủ nhà sẽ trở thành cổ động viên của U.23 Việt Nam thắng 3-0 trước U.23 Thái Lann (thực chất là U.19) khả thi hơn nhiều so với việc mong chờ thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam “lấm lưng trắng bụng” tới 8 bàn không gỡ.

… nhưng cầm theo cách nào?

Phân tích lý thuyết để thấy, U.23 Việt Nam “không có cửa phải về nước sớm”, nhưng ban huấn luyện cũng không thể coi đây là một trận đấu thủ tục. Huấn luyện viên Thế Nam và các cộng sự cần khẳng định, trận đấu này là cơ hội thực sự tốt để các cầu thủ trẻ cọ xát, rèn luyện và đặt quyết tâm giành chiến thắng.