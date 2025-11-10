18 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 7.000 tỉ đồng vì mưa lũ sau bão số 11

Theo báo cáo nhanh từ các địa phương, đến 7 giờ sáng 11-10, đã có 18 người chết và mất tích, 10 người bị thương do mưa lũ sau bão số 11.

Thiệt hại về nhà ở tăng cao, với gần 1.500 nhà hư hỏng nặng, hơn 230.000 nhà bị ngập, trong đó Thái Nguyên chịu ảnh hưởng lớn nhất với 200.000 nhà ngập.

Đến sáng nay, nước đã rút tại nhiều nơi, số nhà còn bị ngập giảm còn 12.906, tập trung tại Bắc Ninh với 6.343 nhà, Hà Nội 5.743 nhà và Thái Nguyên còn 783 nhà.