18 ngôi mộ liệt sỹ đột ngột bị đục phá nham nhở, thân nhân bàng hoàng

Chiều 2/9, ghi nhận tại nghĩa trang liệt sỹ Đồng Xuân cho thấy, tại đây có 18 phần mộ đã bị đục phá nham nhở, trong đó có 3 phần mộ có đã bị đập phá bia ghi danh, rơi xuống nền đất, gạch, mảnh xi măng vương vãi, che đậy sơ sài.

Mới đây, một số thân nhân của các liệt sỹ đang được an táng tại nghĩa trang liệt sỹ Đồng Xuân (xã Thanh Ba) cho biết, họ bàng hoàng khi phát hiện phần mộ của gia đình bị đục phá nham nhở từ bao giờ mà không hay biết.

Phía ngoài cổng nghĩa trang, có gắn biển thông báo: "Nghĩa trang liệt sỹ xã Đồng Xuân cũ đang được tiến hành cải tạo, tôn tạo lại nghĩa trang theo dự án chuyển tiếp".

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Khắc Cường (64 tuổi, trú khu 1 Đồng Xuân) cho biết, anh trai ông là liệt sỹ Nguyễn Phúc Hải (SN 1953), hy sinh ngày 9/10/1973. Sau khi biết thông tin phần mộ của anh trai bị đập phá, ông Cường ra kiểm tra thì nhìn thấy cảnh tượng đau lòng khi nhìn tấm bia ngổn ngang dưới đất.

Theo ông Cường, gia đình ông chưa từng nhận được bất kỳ thông báo nào từ chính quyền hay đơn vị thi công về việc cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang liệt sỹ.

“Nếu có kế hoạch cải tạo, gia đình chúng tôi phải được biết để thực hiện thủ tục tâm linh và chứng kiến. Đằng này, mọi việc diễn ra âm thầm từ bao giờ mà gia đình không hay biết, khi phát hiện thì bia mộ đã bị đập bỏ, gạch đá vương vãi khắp nơi, nhìn xót xa vô cùng”, ông Cường bức xúc.