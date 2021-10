18 khu nghỉ dưỡng ở Phú Quốc sẵn sàng đón du khách có hộ chiếu vaccine

Cùng với đó là 10 khu lưu trú được đề xuất tham gia thí điểm là Vinpearl Discovery Costalland Phú Quốc, Vinpearl Discovery Greenhill Phú Quốc, Vinpearl Resort Spa Phú Quốc, Vinholidays Fiesta Phú Quốc, JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay, Premier Village Phú Quốc, Premier Residences Phú Quốc Emerald Bay, New World Resort, Movenpick Resort Waverly Phu Quoc, Movenpick Villa and Residences Phú Quốc.

Sau khi đánh giá kết quả giai đoạn 1, nếu đảm bảo yêu cầu tỉnh Kiên Giang đề xuất mở rộng quy mô trong giai đoạn 2, dự kiến đón từ 5.000 – 10.000 khách/tháng. Trong giai đoạn 2 tỉnh Kiên Giang đề xuất thêm 8 cơ sở lưu trú và 2 điểm tham quan, vận chuyển khách, vui chơi giải trí.

Đợt này có thêm 2 đơn vị lữ hành đạt tiêu chuẩn là Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ D&M Phú Quốc (lặn ngắm san hô).

8 cơ sở lưu trú bao gồm Best Western Premier Sonasea Phú Quốc, Novotel Phú Quốc Resort, Intercontinental Phú Quốc, Sol By Melia Phú Quốc, Crowne Plaza PHú Quốc Starbay, The Shell Resort & Spa Phú Quốc, Pullman Resort, Mercury Phú Quốc Resort & Villa.