17 dấu hiệu cảnh báo ung thư bạn nên biết

Kinh nguyệt bất thường hoặc đau vùng chậu

Hầu hết phụ nữ thỉnh thoảng có kinh nguyệt không đều hoặc chuột rút. Nhưng những cơn đau dai dẳng hoặc những thay đổi trong chu kỳ của bạn có thể là dấu hiệu của ung thư cổ tử cung, tử cung hoặc buồng trứng.

Những thay đổi trong thói quen đi vệ sinh

Những thay đổi đáng kể trong các chức năng của cơ thể có thể chỉ ra ung thư ruột kết, tuyến tiền liệt hoặc bàng quang. Các dấu hiệu cảnh báo bao gồm táo bón hoặc tiêu chảy kéo dài; máu đen hoặc đỏ trong phân của bạn; đi tiểu thường xuyên hơn; và máu trong nước tiểu của bạn.

Đầy hơi

Tất cả chúng ta đều từng trải qua cảm giác đầy hơi. Nhưng đầy hơi trong hơn hai tuần có thể là dấu hiệu của ung thư buồng trứng, cũng như các bệnh ung thư đường tiêu hóa khác nhau.

Những thay đổi về vú

Chúng bao gồm một khối u mới, lõm xuống, đổi màu, những thay đổi xung quanh núm vú hoặc tiết dịch bất thường mà trước đây bạn không có. Mặc dù hầu hết ung thư vú xảy ra ở phụ nữ, nhưng nam giới cũng có thể phát triển bệnh này.

Ho mãn tính