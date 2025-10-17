Khi được tìm thấy, cả hai nạn nhân – Kim (28 tuổi) và Lee (35 tuổi) – đều trong tình trạng suy kiệt, tinh thần hoảng loạn sau nhiều tháng bị tra tấn.

"Giật mình khi nghe tiếng vặn chìa khóa"

"Tôi vẫn giật mình mỗi khi nghe thấy tiếng vặn chìa khóa," Kim nói với phóng viên tờ Hankook Ilbo tại văn phòng di trú của cảnh sát tỉnh Sihanoukville hôm 15-10.

Cả hai kể rằng họ bị dụ dỗ bằng những lời mời làm việc trực tuyến với mức lương cao và điều kiện sống thoải mái nhưng khi đến nơi, họ bị đưa thẳng vào khu ‘Wenqi’ - thuật ngữ tiếng Trung dùng để chỉ các tổ hợp lừa đảo xuyên quốc gia đang lan rộng ở Đông Nam Á.

Một nạn nhân người Hàn Quốc cho xem những vết sẹo trên cánh tay – dấu tích của chuỗi ngày bị tra tấn và ép buộc làm việc trong đường dây lừa đảo tại Campuchia. Ảnh: The Korea Times

Theo Yonhap, Kim nhìn thấy một quảng cáo tuyển dụng trên Telegram hồi tháng 2, yêu cầu thành thạo chương trình máy tính, hứa trả 8-15 triệu won/tháng (5.600–10.500 USD), được ở phòng riêng, ăn thức ăn Hàn Quốc.

Tin tưởng đây là cơ hội đổi đời, anh bay sang Campuchia và bị bắt giữ ngay sau khi đến nơi. Khi từ chối tham gia hoạt động lừa đảo, Kim bị đánh bằng ống kim loại rồi chuyển đến "Wenqi số 10", một khu phức hợp khét tiếng ở TP Poipet của Campuchia, gần biên giới Thái Lan.

Anh Lee cũng bị dụ tương tự bởi một "nhà môi giới Trung Quốc". Khi công ty anh hợp tác phá sản, anh bị dụ tham gia một dự án trực tuyến khác và sau đó bị giam lỏng.