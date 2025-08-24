16 năm gọi cha, bất ngờ phát hiện sự thật chấn động về huyết thống

Mới đây, một người đàn ông tên Vương ở Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc) đã chia sẻ câu chuyện tìm kiếm thân nhân đầy truân chuyên và nước mắt của mình.

Từ nhỏ, anh đã nghe hàng xóm nói mình không phải con ruột. Khi mới 9 tuổi, anh bỏ nhà đi, bắt đầu hành trình tìm kiếm cha mẹ đẻ. Anh lang thang khắp nơi, được 7 gia đình nhận nuôi, nhiều lần chịu đòn roi và sống trong tủi cực.

Năm 2008, khi 25 tuổi và đã lập gia đình, anh Vương một lần nữa quyết tâm tìm cha mẹ ruột. Một ngày, anh bất ngờ nhận được thông tin từ cảnh sát rằng đã tìm thấy cha ruột của anh.

Ông tên Hầu, sống tại làng Hậu Kinh Câu, thành phố Đằng Châu, Sơn Đông. Theo lời kể, anh được biết mình là con ngoài giá thú của ông Hầu.

Anh Vương và hành trình tìm cha gian nan, vất vả. Ảnh: 163

Cuộc sống của anh tưởng chừng viên mãn khi đã biết rõ gốc tích. Tình cảm của anh với cha cũng tốt đẹp. Nhưng sau 16 năm, mọi thứ bất ngờ thay đổi.

“Cha ruột” thực sự là cha nuôi