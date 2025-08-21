16.000 chiến sĩ cùng đoàn quân nhân Nga, Lào, Campuchia hợp luyện trên Quảng trường Bà Đình

Liên tục cập nhật
Trước khi hợp luyện, các khối Quân đội, Công an sẽ di chuyển từ các điểm đóng quân ngoại thành vào nội thành để tập trung, chuẩn bị. Buổi hợp luyện dự kiến diễn ra từ 20h.
Buổi hợp luyện tối nay có hơn 16.000 quân nhân, gồm 43 khối đi bộ, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an. Sau 40 năm kể từ Quốc khánh 1985, khối xe pháo quân sự tham gia diễu binh trên Quảng trường Ba Đình.
Bên cạnh các khối quân binh chủng truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, còn có nhiều lực lượng với quân phục mới ấn tượng như: Khối nữ sĩ quan quân y, khối sĩ quan phòng hóa, hay lực lượng tác chiến điện tử với trang bị súng bắn hạ UAV...
Bắt đầu hợp luyện diễu binh, diễu hành trên Quảng trường Ba Đình
Phát biểu mở đầu tổng hợp luyện, Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) cho biết, Tiểu ban diễu binh, diễu hành tối nay tổ chức tổng hợp luyện các lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân, trong đó có sự tham gia của lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Lào, Campuchia.
Tham dự hợp luyện có Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.
Chuẩn bị hợp luyện diễu binh, diễu hành
Dàn đại bác sẵn sàng khai hỏa
Các khối diễu binh tập luyện trên Quảng trường Ba Đình
Đường Hùng Vương chạy qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh dài khoảng 1,5 km, đầu đường là nút giao Quán Thánh - Thanh Niên, cuối tuyến là Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo. Hàng chục tuyến đường xung quanh khu vực này cấm xe, hạn chế xe ra vào để phục vụ hợp luyện. Các tuyến phố Hà Nội hơn 1 tháng nay được trang hoàng với sắc đỏ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc cùng pano, biểu ngữ.
Công tác an ninh ở khu vực diễu binh được siết chặt. Các lực lượng làm nhiệm vụ vào khu vực diễn tập phải trình thẻ đã được cấp.
Bên trong Quảng trường Ba Đình, khu vực khán đài bằng thép với sức chứa 30.000 chỗ ngồi phục vụ đại lễ kỷ niệm đang được gấp rút hoàn thiện; trong đó các khối chỗ ngồi cùng khán đài đã được hoàn thiện cơ bản.
Các tuyến đường quanh Quảng trường Ba Đình cấm hoàn toàn
Các tuyến đường xung quanh khu vực Quảng trường Ba Đình đã cấm hoàn toàn, chỉ dành cho các phương tiện làm nhiệm vụ.
Dàn khí tài, vũ khí của Quân đội, Công an di chuyển vào nội thành
Các xe tăng từ Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng cơ động ra đường Thanh Niên, Phan Đình Phùng
Khối xe tăng thiết giáp, xe bánh lốp cơ động từ Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng ra đường Nguyễn Tri Phương đến đường Phan Đình Phùng chuẩn bị cho tổng hợp luyện tại Ba Đình.
Ngoài ra, khối xe bánh lốp di chuyển từ đường đua F1 qua một loạt tuyến đường Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Hồ Tùng Mậu, Phạm Văn Đồng, Hoàng Minh Thảo, Võ Chí Công, Âu Cơ, Nghi Tàm đang tiến về điểm tập kết ở đường Thanh Niên.
Khu vực xung quanh Quảng trường Ba Đình bắt đầu có mưa nhỏ, nhiều người vội vàng che ô, mặc áo mưa, trong khi đó các khối diễu binh vẫn đang cơ động vào quảng trường.
Nhân dân hân hoan chào đón các khối diễu binh
Các khối diễu binh của Quân đội có mặt
Hàng trăm xe chở các chiến sĩ, công an và các lực lượng từ những điểm đóng quân ở ngoại thành Hà Nội đi qua các tuyến đường tiến về trung tâm thành phố. Khi đến nơi, người dân hai bên đường vẫy tay chào các khối diễu binh. Nhiều chiến sĩ cũng vẫy tay lại chào người dân.
Hàng nghìn người dân chờ xem hợp luyện diễu binh
Từ trưa nay hàng nghìn người tập trung dọc các tuyến đường xung quanh Quảng trường Ba Đình trước nhiều giờ, chờ đón xem buổi hợp luyện lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9.
Tại các nút giao, lực lượng CSGT, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phân luồng các phương tiện lưu thông trước giờ cấm xe. Các chiến sĩ CSCĐ được huy động làm nhiệm vụ cho buổi hợp luyện.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết sẽ dịu mát, nhiệt độ phổ biến ở mức 26-28 độ. Chiều và tối nay Hà Nội khả năng mưa dưới 50%, tuy nhiên có thể có mưa rào. Người dân cần chuẩn bị các trang bị để phòng tránh mưa.