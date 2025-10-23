15 năm gieo hạt yêu thương của người phụ nữ Việt tại Nhật Bản

Có những người phụ nữ Việt lặng thầm nhưng kiên định, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người Việt Nam trên đất khách. Một trong số đó là bà Lê Thị Thương (38 tuổi) - người dành cả tuổi thanh xuân cho công việc cộng đồng tại Nhật Bản.

Suốt 15 năm qua, bà Thương vẫn miệt mài đóng góp cho xã hội và cộng đồng người Việt tại Kansai, Nhật Bản. Hiện nay, bà đang phụ trách 20 hội đoàn tại Nhật Bản. Bà là Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại Nhật Bản, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam vùng Kansai, Phó chủ tịch thường trực Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai, đồng thời là Hiệu trưởng Trường Việt ngữ Cây Tre, Nhật Bản.

Lan tỏa tình yêu quê hương qua hoạt động cộng đồng

Khi được hỏi về cơ duyên đến với hoạt động cộng đồng, bà Thương chia sẻ, từ những ngày đầu sang Nhật làm việc, bà đã tích cực tham gia các chương trình do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tổ chức. Chính tại đó, bà tìm thấy niềm vui khi được bày tỏ lòng yêu nước của một người con xa quê.

Bà Lê Thị Thương cùng các chị em phụ nữ Việt Nam trong buổi họp mặt kỉ niệm 8-3.

﻿Ảnh: Tổng hội Người Việt Nam vùng Kansai

Sinh ra trong một gia đình có cha mẹ đều là bộ đội, ngọn lửa cách mạng và tinh thần yêu nước đã được nuôi dưỡng trong bà từ nhỏ. Càng sống xa quê, tình yêu đất nước càng lớn dần, thôi thúc bà hành động. Khi kết nối được với cộng đồng người Việt tại Kansai, bà khởi xướng nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về Tổ quốc, được duy trì suốt nhiều năm qua.