15 lời chúc hay, ý nghĩa gửi đến cha mẹ dịp lễ Vu Lan 2025

1. Vu Lan 2025, con xin gửi ngàn lời tri ân đến cha mẹ, những người đã cho con cả cuộc đời. Chúc cha mẹ thật nhiều sức khỏe, an vui và mãi nở nụ cười rạng rỡ. Cha mẹ khỏe mạnh là niềm hạnh phúc của chúng con.

2. Mùa Vu Lan về, con chỉ mong cha mẹ sống thật lâu, thật khỏe. Tình yêu và công ơn dưỡng dục của cha mẹ, con xin ghi lòng trọn đời. Nếu có kiếp sau, con vẫn xin được làm con của cha mẹ.

Ảnh minh họa: FP

3. Chúc cha mẹ một mùa Vu Lan an yên, hạnh phúc. Mong vòng tay cha mẹ mãi là điểm tựa bình yên nhất của đời con. Chỉ có cha mẹ mới cho con có được cuộc đời như bây giờ. Hạnh phúc của con là do cha mẹ vun đắp, con luôn trân trọng và biết ơn.