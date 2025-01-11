149 trọng tài Thổ Nhĩ Kỳ cá cược hơn 10.000 trận đấu bóng đá

Theo tuyên bố chính thức của TFF, các cá nhân trọng tài vi phạm sẽ bị đình chỉ công tác trong thời gian từ 8 đến 12 tháng, trong khi ba trường hợp khác vẫn đang được tiếp tục điều tra để làm rõ mức độ liên quan.
Phát biểu trong buổi họp báo, Chủ tịch TFF Ibrahim Haciosmanoglu nhấn mạnh rằng quyết định này được đưa ra nhằm bảo vệ danh dự và sự trong sạch của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. Ông khẳng định: “Nền bóng đá của chúng ta được xây dựng trên tinh thần cống hiến và sự chính trực tuyệt đối. Bất kỳ hành vi nào phản bội những giá trị đó không chỉ là vi phạm quy tắc mà còn là sự phản bội lòng tin của người hâm mộ”. Tuyên bố này được trích dẫn bởi ESPN, cho thấy mức độ nghiêm trọng mà TFF dành cho vụ việc.
Theo ông Haciosmanoglu, trong số các "Vua sân cỏ" bị điều tra, có ít nhất mười người đã tham gia cá cược vào hơn 10.000 trận đấu mỗi người trong vòng năm năm qua. Đáng kinh ngạc hơn, một trọng tài bị nghi ngờ đã đặt cược vào tới 18.227 trận, con số khiến cả làng bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ phải bàng hoàng. Ông nhấn mạnh rằng đây là một vụ vi phạm quy định nghề nghiệp trắng trợn, là hành vi đi ngược lại tinh thần công bằng vốn được xem là nền tảng của thể thao.
“Cuộc điều tra mới nhất cho thấy một số trọng tài đã tham gia vào các hoạt động cá cược theo cách hoàn toàn đi ngược với đạo đức nghề nghiệp và tinh thần thể thao. Họ đã làm tổn thương lương tâm của giới bóng đá và làm ô uế tính công minh mà chúng ta luôn bảo vệ”, ông Haciosmanoglu nói.
Trước đó, vào ngày 27-10, Chủ tịch TFF từng tiết lộ rằng trong tổng số 571 trọng tài đang hành nghề tại Thổ Nhĩ Kỳ, có tới 371 người sở hữu ít nhất một tài khoản tại các công ty cá cược. Trong đó, 152 người được xác nhận đã trực tiếp đặt cược vào các trận đấu bóng đá, bao gồm bảy trọng tài cấp cao và 15 trợ lý làm nhiệm vụ ở những trận đấu thuộc giải vô địch quốc gia. Phát hiện này cho thấy vấn nạn cá cược đã len lỏi sâu rộng vào hệ thống điều hành và giám sát bóng đá của Thổ Nhĩ Kỳ.
TFF cho biết sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra để xác định mức độ vi phạm của từng cá nhân. Cơ quan này cũng nhấn mạnh rằng, ngoài việc đình chỉ, những người vi phạm nghiêm trọng có thể đối mặt với lệnh cấm vĩnh viễn hoặc bị chuyển hồ sơ sang cơ quan pháp luật nếu phát hiện hành vi phạm pháp hình sự. Đồng thời, TFF đang phối hợp với các nhà mạng và công ty công nghệ để theo dõi hoạt động cá cược bất hợp pháp trong hệ thống bóng đá nước này.
Không chỉ dừng lại ở đội ngũ trọng tài, bê bối này còn lan sang giới cầu thủ. Theo báo cáo ban đầu, khoảng 3.700 cầu thủ đang thi đấu ở các hạng giải khác nhau tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị nghi ngờ tham gia cá cược. TFF xác nhận đang tiến hành rà soát toàn diện để đảm bảo rằng những người tham gia vào hoạt động bóng đá chuyên nghiệp phải tuân thủ tuyệt đối các quy định về đạo đức và tính liêm chính.
Vụ việc đang trở thành một trong những bê bối lớn nhất trong lịch sử bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, phơi bày lỗ hổng trong công tác giám sát và quản lý giới trọng tài. Giới chuyên môn nhận định rằng kết quả điều tra sắp tới có thể dẫn đến một cuộc cải tổ sâu rộng trong hệ thống điều hành bóng đá quốc gia nhằm khôi phục niềm tin của người hâm mộ và tái thiết hình ảnh của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ trên trường quốc tế.