131 người phải nhập viện cấp cứu sau bữa ăn tân gia

Ngày 30/8, thông tin từ lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, sau khi được cấp cứu kịp thời, tất cả người bệnh liên quan vụ ngộ độc thực phẩm tại tiệc tân gia ở xã Ia Hiao đều đã ổn định.

Cùng ngày, Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm Gia Lai đã có kết quả điều tra, xác minh thông tin vụ ngộ độc thực phẩm nói trên.