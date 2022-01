130 vết thương trên thi thể bé gái tố cáo tội ác của bố đẻ, mẹ kế

Vụ bạo hành gây chấn động



Ngày 6/1/2018, bé gái 5 tuổi Chan Sui-lam được đưa đến bệnh viện Tuen Mun (Hong Kong) cấp cứu trong tình trạng vô cùng nghiêm trọng. Dù các bác sĩ đã rất nỗ lực nhưng cuối cùng cũng không thể cứu sống được cô. Bé gái đã tử vong do bị nhiễm trùng huyết. Ngoài ra, trên người bé có đến hơn 130 vết thương.



Cùng ngày hôm đó, anh trai 8 tuổi của cô bé cũng được đưa đến bệnh viện cùng với hàng trăm thương tích lớn nhỏ, cơ thể suy dinh dưỡng.

Hai anh em Chan Sui-lam.

Nhận được thông tin từ bệnh viện, cảnh sát đã nhanh chóng tiến hành bắt giữ bố ruột - Chan Hoi-ping và mẹ kế Wong Hei-tung của hai đứa trẻ để điều tra.



Chan Hoi-ping và Wong Hei-tung đều từng ly hôn và có con riêng. Khi dọn về sống cùng nhau, Wong Hei-tung bỏ công việc buôn bán để ở nhà chăm sóc cho những đứa trẻ. Chan Hoi-ping vẫn tiếp tục công việc tài xế chở hàng.



Cặp đôi sau đó thừa nhận trong khoảng 5 tháng kể từ khi họ dọn đến ở cùng nhau từ tháng 8/2017 đã cùng ra tay đánh đập hai đứa con, nhưng phủ nhận đã giết chết bé gái.



Theo điều tra của cảnh sát, chỉ trong 5 tháng, hai anh em Chan Sui-lam đều bị bố ruột và mẹ kế bạo hành dưới nhiều hình thức khác nhau, từ chép phạt, úp mặt góc tường cho đến những hình phạt nặng hơn như bị đấm hoặc dùng kéo đâm vào người, quấn con trong bao nilong như xác ướp.



Những đứa trẻ cũng phải ngủ trong túi ngủ dưới nền nhà.



Những hành động dã man này được chính cặp đôi quay lại bằng điện thoại. Ngoài ra, cảnh sát cũng phát hiện nhiều đoạn video khác ghi lại cảnh Chan Hoi-ping và vợ kế hành hạ hai đứa con ruột của mình.



Bác sĩ pháp y Guo Jiaqi xác nhận, trên cơ thể của bé Chan Sui-lam không có vết thương nào đủ nặng để gây tử vong, tuy nhiên trên người nạn nhân lại có rất nhiều vết thương bị nhiễm trùng nên dẫn đến tình trạng nhiễm trùng huyết.



Báo cáo cho thấy phổi, bụng, não và các vết thương trên cơ thể của Chan Sui-lam đều bị nhiễm trùng. Do không được cấp cứu kịp thời nên nạn nhân đã tử vong.



Cặp đôi quỷ dữ



Các giáo viên ở trường của hai anh em Chan Sui-lam từng nhiều lần phát hiện ra điều bất thường từ những vết thương trên người của các nạn nhân. Có lần bé trai đã nói với cô giáo là cậu bé bị bố đánh. Khi cô giáo lên tiếng cảnh cáo sẽ báo với cảnh sát thì cậu bé còn bị đánh thậm tệ hơn.



Trong khi đó, Chan Sui-lam vốn là một cô bé rất hoạt bát, vui vẻ nhưng giáo viên chủ nhiệm phát hiện ra bé trở nên lầm lì hơn, ít nói. Giáo viên ở trường cũng nhận ra Chan Sui-lam luôn có vẻ đói bụng, thường lấy nhiều thức ăn thêm trong bữa sáng tại trường.



Bằng chứng công tố viên đưa ra tại phiên tòa cho thấy anh em nạn nhân thường xuyên bị bố và mẹ kế bỏ đói đến 3,4 ngày.



Lời khai của anh trai Chan Sui-lam cho biết, cậu bé bị bố mẹ đánh gần như mỗi ngày. Con gái riêng 7 tuổi của Wong Hei-tung cũng xác nhận từng nhìn thấy anh em Chan Sui-lam bị ném lên trần nhà, tạo nên những tiếng động lớn.



Bé gái cho biết, vào buổi sáng hôm sau, Chan Sui-lam có nói mệt muốn ngất và cảm thấy run rẩy trước khi bất tỉnh và tử vong.



Trong phiên tòa, Wong Hei-tung thừa nhận bản thân có lỗi trong cái chết của con gái riêng của chồng nhưng bào chữa rằng tất cả chỉ xuất phát từ việc muốn dạy dỗ chúng.



Đồng thời, cô ta cho biết đã trải qua khoảng thời gian tồi tệ sau khi nghỉ việc ở nhà, tinh thần sa sút vì áp lực làm mẹ kế và dạy dỗ con chồng nên có lúc không điều khiển được hành vi.



Chan Hoi-ping khai nhận vì sợ vợ bị trầm cảm do áp lực làm mẹ kế nên đã đồng tình với việc đánh con. Hắn ta cũng thừa nhận bắt đầu trở nên mất bình tĩnh vì sự bướng bỉnh của các con.



Trong phiên tòa ngày 13/4/2021, bồi thẩm đoàn tuyên bố ruột và mẹ kế của Chan Sui-lam tội danh giết người và một số cáo buộc về ngược đãi trẻ em.



Bên cạnh đó, mẹ của Wong Hei-tung cũng bị buộc tội ngược đãi trẻ em vì không có biện pháp can thiệp thích hợp trong thời gian ở chung dù chứng kiến các hành vi bạo hành.