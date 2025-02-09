13 ngân hàng gia nhập 'câu lạc bộ nghìn tỷ' thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo báo cáo tài chính riêng lẻ của 30 ngân hàng thương mại trong nước, tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm các ngân hàng phải nộp cho ngân sách nhà nước (NSNN) lên đến gần 35.000 tỷ đồng.

Tổng nghĩa vụ với NSNN, bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, các loại thuế, phí khác của 28 ngân hàng thương mại (ngoại trừ Vietcombank và SHB do hai ngân hàng này không công bố trong báo cáo tài chính quý II) là gần 43.000 tỷ đồng.

Phạm vi bài viết này cũng không bao gồm 4 ngân hàng chuyển giao bắt buộc và SCB, do các ngân hàng này không thuộc đối tượng có nghĩa vụ công bố báo cáo tài chính quý.

Nghĩa vụ với NSNN được doanh nghiệp nói chung cũng như các ngân hàng thực hiện thông qua thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác. Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp chiếm phần lớn trong tổng số thuế phải nộp cho ngân sách nhà nước.

Chẳng hạn, theo báo cáo tài chính của ABBank, 6 tháng đầu năm ngân hàng phải nộp tổng cộng hơn 411,4 tỷ đồng nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp là 333,9 tỷ đồng, tương đương 81% tổng số thuế phải nộp.