13 cài đặt iPhone bạn nên thay đổi ngay lập tức

Bước 2: Nhấn vào nút “i” nằm ở phía bên tay phải của mạng Wi-Fi mà bạn hiện đang kết nối.

Bước 3: Trong menu xuất hiện, bật nút chuyển đổi cho Private Wi-Fi Address và Limit IP Address Tracking. Đảm bảo bật các nút chuyển đổi này cho tất cả các mạng Wi-Fi mà bạn sử dụng thường xuyên.

8. Giới hạn quyền truy cập vào dữ liệu vị trí của bạn

Một số ứng dụng gốc và bên thứ ba trên iPhone yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu vị trí khi được cài đặt hoặc sử dụng lần đầu tiên. Bạn có thể đã vô tình cấp cho các ứng dụng quyền truy cập vào dữ liệu vị trí ngay cả khi nó không cần thiết. Sau đây là cách tắt nó đi.

Bước 1: Mở ứng dụng Settinsg trên iPhone của bạn và chọn Privacy.

Bước 2: Trong menu xuất hiện, chọn Location Services.

Bước 3: Bây giờ, xác định một ứng dụng không bao giờ cần biết vị trí của bạn từ danh sách. Nhấn vào ứng dụng.

Bước 4: Trong phần Allow Location Access, hãy chọn:

- Never: Nếu bạn không nghĩ rằng ứng dụng sẽ cần quyền truy cập vào dữ liệu vị trí của bạn.

- Ask Next Time Or When I Share: Nếu bạn không chắc liệu ứng dụng có cần thông tin vị trí của bạn hay không. Khi chọn tùy chọn này, ứng dụng sẽ xin phép vào lần tiếp theo khi nó yêu cầu quyền truy cập.

- While Using the App: Đây là tùy chọn mặc định cho các ứng dụng đã cài đặt.

Một nút chuyển đổi Precise Location mới sẽ xuất hiện khi sử dụng hai tùy chọn cuối cùng. Chúng tôi khuyên bạn nên tắt tính năng này cho các nền tảng mạng xã hội và các ứng dụng khác. Tuy nhiên, bạn có thể bật tính năng này cho các ứng dụng như Find My, ứng dụng điều hướng và ứng dụng thời tiết.

Đảm bảo lặp lại các bước ba và bốn cho các ứng dụng khác. Bạn cũng có thể ngăn iPhone của mình xác định các vị trí bạn ghé thăm nhiều nhất. Để thực hiện việc này, hãy điều hướng đến Settings > Privacy > Location Services > System Services > Significant Locations. Sau đó, tắt công tắc cho Significant Locations.

9. Tắt Tải xuống Podcast đã lưu (Downloading Saved Podcasts)

Nếu bạn là một người thích nghe podcast, bạn có thể thường xuyên sử dụng ứng dụng Podcast và lưu các tập bạn muốn nghe sau. Nếu không quen, bạn chỉ cần mở ứng dụng, chọn một podcast, tìm tập bạn muốn lưu và nhấn vào nút ba chấm bên cạnh. Trong menu xuất hiện, nhấn vào Save.

Theo mặc định, việc lưu một tập cũng sẽ tải xuống để nghe ngoại tuyến. Nếu bạn thường xuyên kết nối với internet thông qua Wi-Fi và dữ liệu di động, bạn không cần lãng phí dung lượng lưu trữ quý giá bằng cách lưu podcast. Để tắt tải xuống tự động, chỉ cần làm theo các bước bên dưới.

Bước 1: Mở ứng dụng Settings trên iPhone của bạn và chọn Podcast.

Bước 2: Trong phần Downloads, tắt nút gạt nằm bên cạnh tùy chọn Download When Saving.