13.000 tù nhân vượt ngục lợi dụng làn sóng biểu tình bạo lực ở Nepal

Giới chức Nepal ngày 10/9 cho biết, ít nhất 13.000 tù nhân đã trốn thoát khỏi các nhà giam tại cả 77 quận của nước này trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối chính phủ leo thang thành bạo lực. Trong số này có ông Rabi Lamichhane, cựu Phó Thủ tướng và Chủ tịch đảng Rastriya Swatantra (RSP) – lực lượng chính trị lớn thứ tư trong Quốc hội, được giải thoát khỏi nhà tù Nakkhu ở Lalitpur.

Tù nhân đốt đồ đạc và nhiều vật dụng bên ngoài nhà tù Dilli Bazaar của Nepal trong lúc tìm cách vượt ngục. Ảnh: Reuters

Một quan chức Nepal cho hay, trụ sở Tòa án Tối cao, Văn phòng Tổng Chưởng lý và 17 tòa án cấp dưới tại nhiều khu vực trên cả nước cũng đã bị tấn công và phá hủy.

“Tôi rất bất ngờ khi những tòa án đang thụ lý các vụ án liên quan đến một lãnh đạo chính đảng quốc gia lại trở thành mục tiêu. Hàng chục năm hồ sơ đã bị thiêu rụi thành tro”, một quan chức bộ Tòa án Tối cao chia sẻ.

Các cuộc biểu tình quy mô lớn đã buộc Thủ tướng K.P. Sharma Oli phải tuyên bố từ chức hôm 9/9, gây ra tình trạng hỗn loạn nghiêm trọng về an ninh trật tự tại nhiều khu vực. Trước tình hình này, Quân đội Nepal ngày 10/9 đã áp đặt lệnh hạn chế trên toàn quốc và sau đó ban bố lệnh giới nghiêm.

Lợi dụng tình hình, nhiều tù nhân đã tổ chức vượt ngục, dẫn đến các cuộc đụng độ dữ dội trong nhiều trại giam kể từ ngày 9/9. Báo The Rising Nepal đưa tin, 5 tù nhân vị thành niên đã thiệt mạng trong vụ đụng độ với lực lượng an ninh tại Trại giáo dưỡng Naubasta thuộc nhà tù khu vực Naubasta đêm 9/9.

Theo báo cáo, nhóm tù nhân vị thành niên đã tìm cách cướp vũ khí của lực lượng bảo vệ, buộc cảnh sát nổ súng, khiến 5 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương nặng. Trong vụ việc này, 149 trên tổng số 585 tù nhân cùng 76 trên 176 người bị giam giữ tại trại giáo dưỡng đã trốn thoát.

“Các tù nhân đã uy hiếp lực lượng an ninh trong lúc vượt ngục. Việc nhiều đối tượng bị kết án vì các tội danh nghiêm trọng đang ngoài vòng pháp luật đã khiến người dân hết sức hoang mang”, tờ báo MyRepublica viết.