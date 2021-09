12 sự thật và ngộ nhận làm đẹp tóc

Thường xuyên cắt tóc làm cho mái tóc mọc nhanh hơn và sợi tóc khỏe hơn?

Không chính xác.

Thường xuyên cắt tóc không kích thích tóc mọc nhanh, nhưng là việc làm cần thiết, để mái tóc có hình ảnh đẹp và khỏe. Cắt tóc không giúp sợi tóc khỏe hơn, nhưng mái tóc tạo cảm tưởng đẹp hơn và gây ảo giác mái tóc dầy hơn. Sở dĩ có hiệu ứng như vậy vì bộ phận tóc bị cắt thường là đoạn tóc xấu nhất, xơ xác và mảnh nhất.

Các loại kem, sáp bôi, nước xịt tạo kiểu tóc có hại đối với sức khỏe?

Không hoàn toàn chính xác.

Những sản phẩm tạo kiểu tóc không thẩm thấu vào da đầu, chúng chỉ bám vào sợi tóc và chân tóc, như vậy không ảnh hưởng đến gốc và nang tóc, có nghĩa không tác động tiêu cực đến sự phát triển bình thường của mái tóc. Tuy nhiên cần hết sức lưu ý đến chất lượng của sản phẩm.

Sản phẩm chất lượng cao sẽ tạo nên vỏ bọc không nhìn thấy quanh sợi tóc và không ảnh hưởng tiêu cực đến thể trạng sợi tóc. Tuy nhiên sản phẩm kém chất lượng và sử dụng liều cao có thể gây hậu quả bất lợi cho sức khỏe mái tóc.

