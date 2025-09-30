12 phút nghẹt thở: Trận chọi trâu kịch tính nhất Lễ hội Đồ Sơn 2025

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Lễ hội, trận đấu giữa trâu số 01 và trâu số 07 được xem là màn chọi kịch tính và hấp dẫn nhất mùa giải năm nay. Hai "ông trâu" tỏ ra ngang tài ngang sức, liên tục lao vào tì đòn, khóa sừng, không bên nào chịu nhường bước, khiến khán giả nhiều lần phải bật dậy reo hò phấn khích.

Đây là kháp đấu thứ 4 giữa trâu số 01 của nghệ nhân Hoàng Gia Thơm với trâu số 07 của ông Phí Văn Hiền.

Cú ghì nhau cực kỳ lỳ đòn của trâu 01 và trâu 07.

Trâu số 01 là một trong ba "ông trâu" nhập ngoại tham gia lễ hội năm nay. Được chủ trâu đưa về từ Thái Lan, trâu sở hữu thể hình ấn tượng: cao 1,56m, dài 2,35m, vòng ngực 2,37m, sừng cao 0,43m và rộng 0,76m.