12 giờ tới, bão số 6 vào khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi

Do ảnh hưởng của bão nên ở vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. sóng biển cao từ 2-4m. biển động rất mạnh. Vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Bình Định (bao gồm các huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn và Cù Lao Chàm) gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao từ 2-4m. Biển động rất mạnh.

Từ chiều tối nay đến ngày 24/9, bão còn tiếp tục gây mưa rất to ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định với tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-150mm, có nơi trên 200mm.

Từ ngày 24-25/9 ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi trên 200mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.