12 điều bất hợp pháp ở Ý mà bạn không ngờ

Dưới đây là các hành vi bất hợp pháp ở Ý.

1-Ngồi, ăn hoặc uống trên bậc thang Tây Ban Nha ở Rome

Từ năm 2019, việc ngồi, ăn hoặc uống trên bậc thang Tây Ban Nha, một biểu tượng du lịch của Rome, đã bị cấm hoàn toàn, với mức phạt lên đến 700 euro nếu vi phạm. Luật này nằm trong nỗ lực bảo tồn các công trình lịch sử của thành phố và cũng áp dụng cho nhiều điểm nổi tiếng khác như đài phun nước Trevi. Bạn vẫn có thể chụp ảnh, nhưng nếu muốn nghỉ chân, hãy tìm chỗ khác.

2-Bơi ở kênh đào Venice

Các con kênh ở Venice tấp nập thuyền bè và bị ô nhiễm bởi nước thải, vì thế việc bơi lội ở đây bị cấm hoàn toàn vì lý do an toàn và vệ sinh. Mức phạt có thể lên đến 350 euro. Ngoài ra, đi dạo trong trang phục bơi cũng bị cấm.

3-Mang guốc ở Capri

Dép lê, sandals phát tiếng kêu và guốc gỗ bị cấm ở đảo Capri. Luật này bắt nguồn từ những năm 1960 khi guốc gỗ trở nên phổ biến, nhằm giữ gìn không khí yên bình trên đảo. Dù luật gốc chỉ nhắc đến guốc và việc cởi trần trong khu trung tâm thị trấn, người ta hiểu rằng mọi loại giày phát ra âm thanh lớn đều bị hạn chế.

4-Ngâm chân hay bơi trong đài phun nước ở Rome

Sau một ngày dạo quanh Rome giữa mùa hè, việc ngâm chân trong nước mát nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng đừng làm thế. Tắm, ngâm chân hay bơi trong các đài phun nước lịch sử như đài phun Trevi hay Fountain of the Four Rivers bị cấm hoàn toàn. Người vi phạm có thể bị phạt đến 450 euro hoặc hơn nếu hành vi nghiêm trọng.

5-Ngồi, ăn hoặc uống bên cạnh đài phun nước ở Rome

Từ năm 2017, nhằm bảo vệ di sản và sự trang nghiêm nơi công cộng, Rome cấm ngồi, ăn hoặc uống trên các bệ của đài phun nước. Mức phạt từ 40 đến 240 euro. Những quy định này được cập nhật từ bộ luật năm 1946, vốn cũng cấm kéo vali bánh xe xuống các bậc thang cổ, đi cởi trần và bơi ở đài phun. Vì vậy, hãy nhớ bê vali lên tay khi qua các bậc thang lịch sử.

6-Mang dép hoặc giày đế trơn khi đi bộ đường dài ở Cinque Terre

Từ năm 2019, công viên quốc gia Cinque Terre ở vùng Liguria nước Ý cấm du khách mang dép lê, dép trơn hoặc giày không phù hợp khi đi bộ trên các đường mòn nổi tiếng ven biển. Lệnh cấm được đưa ra nhằm giảm số vụ tai nạn và tránh gây áp lực cho lực lượng cứu hộ, vốn thường xuyên phải can thiệp vì khách du lịch mang giày dép không an toàn.

Người vi phạm có thể bị phạt từ 50 đến 2.500 euro, tùy mức độ vi phạm và hậu quả gây ra.

7-Lấy cát, vỏ sò hoặc đá từ các bãi biển ở Sardinia

Từ năm 2017, việc lấy cát, sỏi, đá hoặc vỏ sò từ các bãi biển ở Sardinia bị nghiêm cấm nhằm bảo vệ đường bờ biển nguyên sơ. Mức phạt dao động từ 500 đến 3.000 euro. Năm 2021, 41 du khách bị phạt tổng cộng 3.000 euro vì mang “quà lưu niệm” tự nhiên về nhà.

8-Ăn uống ngoài trời gần các địa danh ở Florence

Từ tháng 9/2018, Florence cấm ăn uống ở 4 tuyến đường đông du khách gồm: Via de’ Neri, Piazzale degli Uffizi, Piazza del Grano và Via della Ninna trong các khung giờ cao điểm (12g - 15g và 18g - 22g). Mức phạt từ 150 đến 500 euro. Điều luật này nhằm giữ gìn vệ sinh và di sản văn hóa, đồng thời giảm tắc nghẽn giao thông đi bộ.

9-Leo cây ở công viên Rome

Dù không có điều luật cụ thể nào cấm leo cây, các quy định bảo vệ không gian công cộng và an toàn đô thị ở Rome cấm leo trèo lên cây, tượng đài và công trình công cộng. Dù mức phạt không cố định, vi phạm luật về trật tự công cộng có thể bị xử lý hành chính.

10-Cho chim bồ câu ăn ở Venice

Tại Quảng trường St. Mark (Piazza San Marco), nơi nổi tiếng với đàn bồ câu, hành vi cho chim ăn là phạm luật, mức phạt từ 25 đến 500 euro. Lệnh cấm này được ban hành từ năm 1997 và siết chặt hơn vào năm 2008 nhằm kiểm soát số lượng chim và bảo vệ các tòa nhà cổ. Ngoài ra, hành vi bán thức ăn cho chim cũng bị cấm.

11-Đi xe đạp gần di tích lịch sử

Đạp xe hoặc dắt xe đạp đi qua các cầu thang cổ, công trình lịch sử hoặc di tích như bậc thang Tây Ban Nha ở Rome bị nghiêm cấm. Ở Venice, luật còn nghiêm hơn: cấm hoàn toàn xe đạp, kể cả khi không sử dụng mà chỉ dắt bộ.

12-Bay drone

Nếu bạn là blogger hay nhà sáng tạo nội dung muốn quay video từ trên cao, cần nhớ rằng, mọi loại drone nặng trên 250gr hoặc có camera đều phải đăng ký qua cổng D-Flight. Người điều khiển phải tuân thủ quy định của Cơ quan An toàn Hàng không châu Âu (EASA) và do Cục Hàng không dân dụng Ý (ENAC) giám sát và không phải ai cũng được cấp phép.

Thanh Vân (theo VT)

Ảnh: Pexels, Unsplash