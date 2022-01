12 bộ trang phục đáng nhớ của 12 tháng trong năm 2021

Your browser does not support the audio element.

Tháng 1 - Đệ nhất Phu nhân Mỹ Jill Biden (Ảnh: Daily Mail).

Tháng 1 - Đệ nhất Phu nhân Mỹ Jill Biden: Phong cách thời trang của phu nhân Jill Biden khi dự lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ của ông Joe Biden được đánh giá là rất trang nhã, lịch duyệt, đồng thời vẫn giữ được sự chừng mực giữa bối cảnh dịch bệnh đang phủ bóng đen u ám trên khắp toàn cầu ở thời điểm ấy.

Màu xanh của bộ trang phục mà bà Jill Biden lựa chọn từ nhà mốt Markarian được cho là một biểu tượng của sự lạc quan và hy vọng.

Tháng 2 - Nữ diễn viên Anya Taylor-Joy (Ảnh: Daily Mail).

Tháng 2 - Nữ diễn viên Anya Taylor-Joy: Nữ diễn viên 25 tuổi nhận được giải Nữ chính xuất sắc tại giải Quả Cầu Vàng hồi tháng 2 với vai diễn trong bộ phim truyền hình "The Queen's Gambit". Khi ấy, Anya Taylor-Joy tham dự sự kiện trực tuyến. Dù không thể tham gia sự kiện thảm đỏ, nhưng Anya Taylor-Joy vẫn chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho sự kiện này với một bộ đầm của nhà mốt Dior.

Tháng 3 - Nữ ca sĩ Taylor Swift (Ảnh: Daily Mail).

Tháng 3 - Nữ ca sĩ Taylor Swift: Taylor Swift (32 tuổi) luôn đưa ra những lựa chọn đúng đắn, từ hướng đi trong âm nhạc cho tới những thiết kế thời trang. Khi tham dự lễ trao giải Grammy hồi tháng 3, nữ ca sĩ người Mỹ lựa chọn bộ đầm hoa của nhà mốt Oscar de la Renta. Tổng thể diện mạo khiến Taylor Swift xuất hiện tại sự kiện đầy vẻ rực rỡ và nữ tính.