11 tính năng đưa iPhone 17 Pro vươn tầm flagship mới, thách thức các đối thủ

Dù chiếc iPhone Air siêu mỏng gây ấn tượng mạnh bởi thiết kế thời trang, song chính iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max mới là nơi Apple dồn toàn bộ tinh hoa công nghệ, hướng đến những người dùng chuyên nghiệp, nhà sáng tạo nội dung và game thủ.

iPhone 17 Pro. Ảnh: 9to5mac

Với hệ thống tản nhiệt mới, màn hình sáng hơn, cụm camera nâng cấp và pin lớn hơn, iPhone 17 Pro hứa hẹn trở thành công cụ tối ưu cho những ai đòi hỏi hiệu năng và trải nghiệm vượt trội.

Dưới đây là 11 điểm nổi bật giúp iPhone 17 Pro khác biệt hoàn toàn.

iPhone 17 Pro vs iPhone 16 Pro: Vượt trội hoàn toàn cho kỷ nguyên AI

Hệ thống tản nhiệt buồng hơi lần đầu xuất hiện

Lần đầu tiên, Apple mang đến cho iPhone hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber cooling).

Công nghệ này phân tán nhiệt đều hơn trong thân máy, cho phép iPhone 17 Pro duy trì hiệu năng cao trong thời gian dài – đặc biệt khi chơi game nặng hay quay video ProRes.

Cùng với khung nhôm nguyên khối mới, nhẹ hơn và tản nhiệt tốt hơn so với titan của năm ngoái, đây chính là chiếc iPhone “mát mẻ” nhất từ trước đến nay, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

A19 Pro – chip mạnh nhất từ trước đến nay

Trái tim của iPhone 17 Pro là A19 Pro, con chip tiên tiến nhất của Apple, sản xuất trên tiến trình 3nm cải tiến. So với A18 Pro, chip mới mang lại hiệu năng duy trì cao hơn tới 40%, giúp khung hình mượt hơn trong game 3D và rút ngắn thời gian xuất video.