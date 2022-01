11 thực phẩm và đồ uống giúp làm dịu các triệu chứng COVID-19

6. Ăn nhiều trái cây và rau

Người bệnh COVID-19 nên ăn nhiều rau tươi và trái cây trong chế độ ăn hàng ngày.

Ăn các sản phẩm giàu vitamin tự nhiên rất quan trọng đối với sức khỏe bất kể bạn đã tiếp xúc với loại SARS-CoV-2 hay chưa. Những thực phẩm chống viêm này có những lợi ích đầy hứa hẹn trong việc đẩy nhanh quá trình hồi phục của bạn. Chế độ ăn uống dựa trên thực vật (chẳng hạn như chế độ ăn chay hoặc thuần chay) không chỉ giảm nguy cơ phát triển COVID-19 mà còn giảm mức độ nghiêm trọng của triệu chứng đối với những người đã nhiễm virus.

Bạn đã biết khoai tây có lợi, nhưng hãy thử những lựa chọn khác, chẳng hạn như dưa hấu, dâu tây, dưa chuột và rau diếp, chúng có thể tốt cho cơ thể bạn nhờ hàm lượng nước cao và các vitamin cần thiết.

7. Thức ăn mềm như nước sốt táo và sinh tố

Nước sốt táo hoặc sinh tố với các loại rau có đặc tính chống viêm.

Nếu đau bụng là một trong những triệu chứng của bạn, chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên ăn thực phẩm chống viêm ở dạng dễ tiêu hóa, chẳng hạn như nước sốt táo hoặc sinh tố. Cân nhắc thêm một số loại trái cây và rau củ giàu vitamin K như bông cải xanh, cải xoăn, rau bó xôi, rau diếp cá và cải thìa đều có tác dụng chống viêm vào thức ăn.

8. Protein dựa trên thực vật

Tăng cường protein dựa trên thực vật như quả hạch, nấm, bơ hạt,...

Như đã đề cập, chế độ ăn dựa trên thực vật có thể giúp phục hồi COVID-19. Trong kế hoạch ăn uống của bạn, hãy đảm bảo cung cấp protein từ các nguồn như quả hạch, nấm và bơ hạt.

Ăn nhiều thực phẩm giàu protein là điều quan trọng để giữ cho khối lượng cơ bắp nguyên vẹn trong thời gian mà bạn có khả năng cắt giảm các hoạt động thể chất. Ngoài ra, COVID-19 là một trạng thái siêu trao đổi chất, có nghĩa là cơ thể bạn đang đốt cháy nhiều nhiên liệu hơn để tăng tốc độ phục hồi và nếu bạn không cung cấp đủ dinh dưỡng có thể dẫn đến mệt mỏi hơn.

Thông thường, những người bị ảnh hưởng bởi COVID-19 thường giảm mức tiêu thụ dinh dưỡng do khó thở hoặc chán ăn. Nếu bạn đang đấu tranh để duy trì cảm giác thèm ăn bình thường trong thời gian chẩn đoán COVID-19, hãy tập trung vào protein. Protein động vật cũng là một lựa chọn tốt. Tuy nhiên, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Current Development in Nutrion cho thấy rằng protein có nguồn gốc thực vật có thể là tác nhân tiêu viêm tốt hơn so với protein động vật.