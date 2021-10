'11 tháng 5 ngày' tiết lộ điều bất ngờ khi gần hết phim

Your browser does not support the video tag.

Dàn diễn viên bật mí về kết phim

Ban đầu 11 tháng 5 ngàydự kiến kéo dài ở tập 40, sau đó nhà sản xuất thông báo phim sẽ kết thúc ở tập 43. Tuy nhiên mới đây, trong chương trình VTV Kết nối, VTV thông báo bộ phim mới Thương ngày nắng vềsẽ nối sóng 11 tháng 5 ngày từ 15/11 tới.