'11 tháng 5 ngày' tập 41, Trang đến xin lỗi bố Nhi

Your browser does not support the video tag.

Trong tập 41, Trang (MC Huyền Trang) đã bày kế để phá mối quan hệ của Nhi và Đăng. Cô đã tới gặp bố Nhi (NSND Mạnh Cường) để xin lỗi vì chuyện gì đó. Bố Nhi nói: "Khi đã không cùng quan điểm, rất khó có thể đi với nhau lâu dài, nhất là trong kinh doanh. Tất cả những điều cháu vừa nói, chú ngạc nhiên nhất là Đăng. Chú cứ nghĩ thằng bé khá hơn cơ”.

Nghe vậy, Trang cũng tỏ vẻ ăn năn: "Hôm nay cháu đến đây để thay mặt tất cả xin lỗi chú, vì những lý do rất trẻ con đã phá vỡ sự kỳ vọng của chú”. Cuộc nói chuyện kỳ lạ của bố Nhi và Trang đã bị Nhi (Khả Ngân) bắt gặp. Cô lập tức tra hỏi bố về mối quan hệ với Trang.