'11 tháng 5 ngày' tập 38, Đăng sững người khi Trang tiếp cận Nhi

Trong tập 38 11 tháng 5 ngày, Trang (MC Huyền Trang) đã tâm sự với Nhi về người yêu cũ nhưng không nhắc đến việc người đó là Đăng. Nhi khuyên Trang hãy đấu tranh vì tình cũ nếu còn tình cảm: "Nếu là em, chắc chắn em sẽ đi giành lại anh ấy. Thà cố gắng rồi thất bại còn hơn là sống trong sự hoài nghi, rồi ân hận suốt phần đời còn lại”.