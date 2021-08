‘11 tháng 5 ngày’ tập 15, Đăng xin Nhi tiếp tục ghét mình

Your browser does not support the video tag.

Trong tập 15, Đăng (Thanh Sơn) và Nhi (Khả Ngân) đã ngồi nói chuyện với nhau. Đăng bày tỏ sự ân hận và khẳng định việc làm mất sợi dây chuyền kỷ niệm của Nhi là ngoài ý muốn của mình.

Khi Nhi tỏ thái độ buông xuôi vì dù sao dây chuyền cũng đã mất, Đăng nhanh chóng bộc lộ nỗi lòng: “Nhưng tôi không muốn mất một kỳ phùng địch thủ như cô. Cảm giác mình đang tồn tại mà như không khí nó khó chịu lắm. Thế nên làm ơn, ghét tôi tiếp đi được không?”.