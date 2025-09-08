11 người sang Campuchia vì miếng mồi ‘việc nhẹ lương cao’, trẻ nhất mới 14 tuổi

Ngày 9/8, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lâm Đồng vừa tiếp nhận 11 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia trao trả sau khi phát hiện nhóm người này làm việc bất hợp pháp tại nước bạn.

Trong 11 người có 7 nam và 4 nữ, quê ở nhiều tỉnh, thành khác nhau. Những người này có điểm chung là bị các đối tượng lừa đảo sang Campuchia bằng chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Sau khi xuất cảnh, 11 người bị đưa đến làm việc tại khu phức hợp giải trí thuộc xã Đắk Đăm, huyện Ô Reng, tỉnh Mondulkiri.