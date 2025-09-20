Chelsea sẽ không có nhiều cầu thủ khi họ đến sân Old Trafford vào lúc 23 giờ 30 đêm nay 20-9 để đối đầu với MU trong trận đấu lớn tại vòng 5 Premier League. Có thể 11 ngôi sao vắng mặt trong trận cầu tâm điểm giữa MU và Chelsea.

Manchester United đang chuẩn bị tiếp đón Chelsea tại Old Trafford với mục tiêu khởi động nỗ lực lật ngược tình thế ở mùa giải này. Quỷ Đỏ đã có khởi đầu mùa giải đầy khó khăn, với chỉ một chiến thắng sau bốn trận đầu tiên tại Premier League, với thất bại gần nhất là trận thua tan nát 0-3 trước Manchester City cuối tuần trước.

Nhiệm vụ này không hề dễ dàng hơn khi MU chuẩn bị chào đón Chelsea đến Manchester. HLV Ruben Amorim của MU hy vọng sẽ tung ra đội hình mạnh nhất cho trận đấu này, và có vẻ như ông đang gặp may khi có một vài cầu thủ chủ chốt sẵn sàng trở lại.