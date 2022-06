11 mẹo sử dụng tủ lạnh siêu tiết kiệm điện năng: Vào mùa cao điểm, áp dụng ngay để hóa đơn cuối tháng không tăng chóng mặt

7. Không để thức ăn nóng vào tủ lạnh Đặt thực phẩm nóng vào tủ lạnh sẽ làm tăng nhiệt độ không khí bên trong, do đó, thiết bị sẽ phải tăng công suất để duy trì nhiệt độ. Một số gia đình lo lắng nếu để thức ăn ra ngoài sẽ nhanh hỏng nhưng thực tế là nên thức ăn thừa đạt đến nhiệt độ phòng trước khi cho vào tủ lạnh là an toàn nhất.

Để ngăn ngừa tình trạng này, chúng ta nên để cửa sạch sẽ và thay thế chúng nếu nhận thấy bất kỳ vết nứt hoặc vết rách nào.

09. Vệ sinh định kỳ



Các cuộn dây ngưng tụ trên tủ lạnh của bạn rất quan trọng trong việc giữ cho nhiệt độ bên trong mát mẻ. Tuy nhiên, theo thời gian, chúng có thể tích tụ một lượng bụi nghiêm trọng nếu không được vệ sinh.

Khi được vệ sinh thường xuyên, chúng ta không chỉ tiết kiệm được tiền điện mà còn có thể kéo dài tuổi thọ của thiết bị. Bạn chỉ cần nhớ rút phích cắm của thiết bị khi làm sạch và sử dụng máy hút hoặc bàn chải để vệ sinh sạch sẽ nhất.

10. Theo dõi nhiệt độ thực tế bên trong tủ lạnh



Nhiệt độ bạn đặt tủ lạnh sẽ không trùng với nhiệt độ thực tế. Không khí bên trong tủ lạnh có thể ấm hơn một chút hoặc mát hơn một chút so với nhiệt độ hiển thị trên mặt đồng hồ. Nhiệt độ lý tưởng nằm trong khoảng từ 2,2 độ C đến 3,3 độ C. Nếu bạn sử dụng nhiệt kế đo và phát hiện con số nằm ngoài ngưỡng này thì nên điều chỉnh. Việc này sẽ giúp tiết kiệm năng lượng đáng kể.

11. Bật chế độ tiết kiệm năng lượng



Mặc dù không phải là một tính năng trên tất cả các tủ lạnh, nhưng nếu thiết bị của bạn có chế độ tiết kiệm điện hoặc chế độ nghỉ. Nếu tủ lạnh không phải đựng quá nhiều đồ, thì việc sử dụng chế độ tiết kiệm điện sẽ giảm tiêu thụ năng lượng.

Bằng cách làm theo những mẹo đơn giản này, bạn không chỉ cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng của thiết bị mà còn kéo dài tuổi thọ của chiếc tủ lạnh, nhờ đó tiết kiệm được rất nhiều chi phí có thể phát sinh.

Theo Trí Thức Trẻ