11 kỳ quan thiên nhiên tuyệt đẹp ở Canada để ghé thăm trong năm 2025

Dưới đây là danh sách 11 kỳ quan thiên nhiên tuyệt đẹp ở Canada.

Thác Niagara, Ontario﻿

Thác Niagara12.000 năm tuổi là biểu tượng của cả Canada và Mỹ, tùy thuộc bạn đứng ở phía nào của cầu Cầu Vồng (Rainbow Bridge). Thác cao 54m, chứa lượng nước gấp khoảng 9 lần so với thác nước tương tự ở Mỹ. Điểm du lịch này đón hàng triệu du khách mỗi năm, đặc biệt là về đêm khi thác được thắp sáng lung linh. Trải nghiệm không thể bỏ qua là chuyến du thuyền Maid of the Mist để tận hưởng vẻ hùng vĩ của thác gần nhất.

Bắc cực quang, Manitoba﻿

Manitoba thường được xem là một trong những điểm lý tưởng nhất để ngắm cực quang. Đây cũng là “thủ phủ gấu Bắc Cực”, nơi yên tĩnh, không ô nhiễm ánh sáng, rất hoàn hảo để ngắm hiện tượng tự nhiên kỳ thú này. Từ tháng Tám đến tháng Tư là thời điểm tốt nhất, cao điểm là tháng Một đến tháng Ba, khi đêm dài và lạnh hơn.

Công viên quốc gia Gros Morne, Newfoundland﻿

Vịnh hẹp hùng vĩ với những ngọn núi như nhô lên khỏi mặt nước. Hãy tận hưởng chuyến tham quan bằng thuyền, hoặc đi bộ đường dài 4 giờ lên đỉnh Gros Morne. Vé vào cửa hàng ngày là 11 đô la Canada/người lớn (9 đô la Canada vào mùa đông) và mở cửa quanh năm. Tuy nhiên, một số khu vực, như hồ bơi, một số khu cắm trại... có thể đóng cửa hoặc thay đổi giờ mở cửa tùy theo mùa.

Công viên quốc gia Banff, Alberta﻿

Đây là công viên quốc gia nổi tiếng nhất Canada, sở hữu vô số hồ nước xanh ngọc lục bảo, điển hình là hồ Louise, cùng núi non hùng vĩ và những cung đường trekking ngoạn mục. Với hơn 1.600km đường mòn, Banff là điểm đến quanh năm: mùa hè thì leo núi, mùa đông thì trượt tuyết và các môn thể thao mùa lạnh.

Đường mòn Cabot, Nova Scotia

Cung đường dài 298km quanh Cape Breton, được mệnh danh là một trong những tuyến đường lái xe đẹp nhất thế giới. Con đường vòng quanh bờ Đại Tây Dương, băng qua công viên quốc gia Cape Breton Highlands, mở ra cảnh sắc biển cả, vách đá, rừng rậm và cao nguyên hùng vĩ. Điểm lý tưởng nhất để trải nghiệm là vào mùa thu, khi lá cây chuyển sang sắc cam rực rỡ.

Rừng mua Great Bear, British Columbia﻿

Với diện tích 6,4 triệu ha, đây là khu rừng mưa ôn đới ven biển nguyên vẹn lớn nhất thế giới, tự hào với những thung lũng phủ sương mù, vịnh hẹp do sông băng tạo thành và những cánh rừng nguyên sinh. Đúng như dự đoán, bạn có thể tìm thấy gấu ở khu vực này, bên cạnh sói xám, cá hồi, và thậm chí cả rái cá biển và cá voi sát thủ khi bạn đến bờ biển. Không ngẫu nhiên mà nơi đây được gọi là “Amazon của phương Bắc”.

Khu bảo tồn Công viên Quốc gia Nahanni﻿

Với diện tích 30.000km2, Khu bảo tồn Vườn Quốc gia Nahanni là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, tự hào sở hữu những thác nước hùng vĩ và hẻm núi sâu thẳm. Với những khối đá Dolomite đồ sộ, nơi đây mang đến cảm giác của Grand Canyon, nhưng lại ít đông đúc hơn và có nhiều động vật hoang dã tuyệt vời. Một trong những cách chính để trải nghiệm công viên là đi thuyền hoặc bè dọc theo ghềnh thác của Sông Nam Nahanni, điểm nhấn tuyệt đẹp của công viên.

Canadian Badlands (vùng đất hoang Canada), ALberta﻿

Nằm gần thị trấn Drumheller với vẻ đẹp nhỏ nhắn, vùng này nổi bật với các thung lũng bị xói mòn, các cột đá hình dạng độc đáo và các lớp hóa thạch, là thiên đường cho các nhà cổ sinh vật học. Những thị trấn ma khai thác than và các tụ điểm cao bồi càng làm tăng sức hấp dẫn. Công viên Tỉnh Dinosaur, di sản thế giới UNESCO, nổi tiếng với nguồn hóa thạch phong phú nhất của Kỷ Phấn Trắng muộn, là điểm không thể bỏ qua.

Vịnh Fundy, New Brunswick/Nova Scotia﻿

Nổi tiếng với thủy triều cao nhất thế giới, Vịnh Fundy hùng vĩ là thiên đường của các chuyến du ngoạn trên mặt nước. 2 lần mỗi ngày, khoảng 100 tỉ tấn nước tràn vào và rút ra khỏi vịnh. Du khách có thể trải nghiệm hiện tượng này, chiêm ngưỡng thác nước chảy ngược dòng thay đổi theo thủy triều, chèo thuyền kayak ra vịnh, khám phá các hang động trên biển khi thủy triều xuống, tham gia tour ngắm cá voi. Nơi tuyệt vời nhất để trải nghiệm Vịnh Fundy là Công viên tỉnh bang Hopewell Rocks, nơi bạn có thể đi bộ quanh những khối đá biển khổng lồ khi thủy triều xuống, rồi ngắm nhìn thủy triều dâng lên xung quanh chúng.

Bờ biển đỏ (Red Coast), Prince Edward Island﻿

Đúng như tên gọi, dải đảo Hoàng tử Edward này nổi tiếng với những vách đá sa thạch đỏ hùng vĩ và những bãi biển cát đỏ. Bạn có thể dạo quanh bờ biển, đắm mình trong khung cảnh Đại Tây Dương và dừng chân tại những ngọn hải đăng lịch sử dọc đường đi. Có rất nhiều cung đường tuyệt đẹp, thấp thoáng, lý tưởng cho một chuyến tản bộ thư thái. Đừng quên thưởng thức hải sản tươi ngon trước khi về nhà.

Hồ Abraham, Alberta﻿

Nổi tiếng với làn nước xanh biếc tuyệt đẹp được hình thành từ sông băng, hồ Abraham còn được gọi là hồ Bong Bóng. Lý do là vì từ tháng Mười hai đến tháng Ba, mặt hồ đóng băng và khí metan bị giữ lại dưới bề mặt, tạo thành bong bóng. Đây là thiên đường cho các nhiếp ảnh gia. Từ đường mòn Coliseum Mountain, bạn có thể ngắm trọn cảnh hồ từ trên cao.