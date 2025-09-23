11 điểm đến tuyệt vời nhất để du lịch vào tháng 10/2025

Dưới đây là những địa điểm du lịch tốt nhất vào tháng Mười.

Sri Lanka

Tháng Mười là thời điểm lý tưởng để ghé thăm hòn đảo xinh đẹp này. Mặc dù gió mùa vẫn có thể ảnh hưởng đến miền Bắc, nhưng thời tiết vẫn ôn hòa và rất hích hợp để ghé thăm các khu bảo tồn thiên nhiên, chinh phục những con sóng lớn ở bờ đông, hay chiêm ngưỡng các ngôi đền kỳ vĩ trong đất liền. Sri Lanka là điểm đến quanh năm, nhưng đến đây vào mùa thu khi bớt đông đúc hơn sẽ khiến bạn cảm thấy bình yên hơn.

Lễ hội Diwali của người Hindu diễn ra vào tháng Mười hằng năm. Bạn có thể đến một ngôi đền Hindu để thắp đèn dầu và cầu xin phước lành từ Nữ thần Laksmi, hoặc đơn giản là tận hưởng bầu không khí lễ hội.

Türkiye (Thổ Nhĩ Kỳ)

Là điểm đến nghỉ hè nổi tiếng, nhưng nếu đến Thổ Nhĩ Kỳ vào mùa thu, bạn sẽ nhận ra nơi này còn hấp dẫn hơn cả mùa hè. Nhà thờ Hagia Sophia trông thật lộng lẫy khi được bao quanh bởi những tán lá vàng cam, và các con hẻm nhỏ ở Istanbul cũng dễ khám phá hơn nhiều khi không còn ngột ngạt bởi cái nóng 30°C. Nhưng tháng Mười lại là thời điểm lý tưởng cho những hoạt động đa dạng với nhiệt độ vẫn dao động quanh mức giữa 20°C, thời tiết vẫn đủ ấm áp để bạn có thể bơi lội và tắm nắng thoải mái.

Cả Istanbul và Antalya đều tổ chức liên hoan phim quốc tế thường niên vào tháng Mười, khiến đây là thời điểm tuyệt vời để khám phá nghệ thuật và văn hóa.

New Mexico (Mỹ)

New Mexico có nhiều điều thú vị hơn là sa mạc và chương trình Netflix. Hãy dành thời gian ghé thăm Santa Fe, nằm dưới chân dãy núi Sangre de Cristo, để chiêm ngưỡng sự kết hợp giữa kiến ​​trúc thuộc địa Tây Ban Nha và những khu phố cổ với những ngôi nhà gạch đất sét, cùng Bảo tàng Georgia O’Keeffe, nơi lưu giữ di sản nghệ thuật.

Mỗi tháng Mười, thành phố Albuquerque tổ chức lễ hội khinh khí cầu quốc tế cực kỳ ấn tượng, nơi bạn có thể chiêm ngưỡng hàng trăm khinh khí cầu sặc sỡ sắc màu.

Valencia, Tây Ban Nha

Thành phố cảng ở đông nam Tây Ban Nha này là thiên đường của các bảo tàng nghệ thuật, phòng trưng bày đương đại và công trình kiến trúc lộng lẫy. Hãy dạo bước giữa những tòa nhà trắng muốt thuộc thành phố nghệ thuật và khoa học mang dáng vẻ tương lai, trong đó có nhà hát opera Palau de les Arts với hình dáng gợi liên tưởng đến chiếc mũ bảo hiểm Stormtrooper trong phim Star Wars. Đừng bỏ lỡ khu phố hiện đại El Cabanyal, nổi bật với những mặt tiền lát gạch đầy màu sắc. Và bạn vẫn còn cơ hội đón nắng ấm khi ghé Valencia vào mùa thu này.

New York City (Mỹ)

Gần như lúc nào cũng là thời điểm tuyệt vời để ghé thăm New York. Mùa Giáng sinh, thành phố ngập trong tuyết trắng và đồ trang trí lễ hội rực rỡ. Mùa xuân, hoa anh đào ở Central Park nở rộ. Mùa hè, bạn có thể tận hưởng những buổi tối dài trong cái nóng dễ chịu đầy hứng khởi. Và khi thu về, mọi cảnh vật đều nhuộm một sắc hổ phách ấm áp.

Năm nay, hãy dành chuyến đi vào dịp Halloween, khi cuộc diễu hành chó Halloween thường niên ở Quảng trường Tompkins khởi động tại Manhattan. Đây là lúc những chú chó của New York cùng chủ nhân khoác lên mình những bộ trang phục ngày càng kỳ quái, mang đến một không khí vừa vui nhộn vừa ma mị.

Philippines

Với hơn 7.000 hòn đảo, Philippines được đánh giá cao về các hoạt động phiêu lưu dưới nước. Hãy đến Vịnh Coron ở Palawan để trải nghiệm lặn ngắm xác tàu đắm đầy ấn tượng. Anilao lại là một trong những điểm đến có đa dạng sinh học hàng đầu thế giới, nơi bạn có thể bắt gặp những loài sinh vật còn chưa được đặt tên. Với những thợ lặn giàu kinh nghiệm, nơi đây còn có trải nghiệm blackwater diving, bạn sẽ được buộc dây vào thuyền, thả mình trong màn đêm tối của đại dương cùng một chiếc đèn pin, mang lại cảm giác như đang trôi giữa vũ trụ.

Bhutan

Với hơn 70% diện tích được bao phủ bởi rừng, Bhutan là quốc gia duy nhất trên thế giới có lượng khí thải carbon âm, hấp thụ nhiều hơn hẳn lượng khí thải mà nó thải ra. Du lịch tại đây được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo tác động thấp nhất, vì vậy chi phí không hề rẻ, nhưng mức phí 100 USD/ngày là hoàn toàn xứng đáng. Một số hoạt động bắt buộc phải có hướng dẫn viên đi kèm, bởi hầu như bất cứ nơi nào bạn ghé đều gắn liền với một truyền thuyết thần thoại.

Bosnia & Herzegovina

Mùa hè ở Bosnia và Herzegovina thường rất nóng, còn mùa đông lại lạnh buốt. Vậy nên, tháng Mười chính là thời điểm hoàn hảo để ghé thăm đất nước này. Lượng khách du lịch giảm mạnh, nhường lại nhiều không gian hơn để bạn thong thả dạo quanh những khu phố cổ quyến rũ ở Sarajevo, Mostar và nhiều nơi khác. Travnik với quần thể nhà thờ Hồi giáo duyên dáng trở nên lấp lánh hơn, trong khi Banja Luka khẳng định vị thế điểm đến về đêm sôi động nhất đất nước.

Timisoara, Romania

Thành phố ít được nhắc đến này, với những quảng trường rộng lớn, khu vườn rợp bóng cây xanh và kiến trúc Art Nouveau được phục dựng, sơn màu pastel duyên dáng, là một điểm dừng chân hấp dẫn, rất khác so với những khối nhà cao tầng vốn thường thấy ở các thành phố Romania khác.

San Francisco (Mỹ)

Muốn có những ngày ấm áp, nắng đẹp ở đây, bạn nên đi vào mùa xuân hoặc mùa thu thay vì mùa hè. Hãy lên kế hoạch cho chuyến đi của bạn vào tháng Mười, để sau khi đã ghé qua những điểm kinh điển như cầu Cổng Vàng, nhà tù Alcatraz hay ngắm những chú sư tử biển mũm mĩm dễ thương ở Pier 39, bạn có thể hòa mình vào không khí lễ hội Hardly Strictly Bluegrass.

Namibia

Namibia ngày càng trở thành điểm đến hút khách kể từ khi Hoàng tử Harry và Meghan Markle đến nghỉ trăng mật. Lượng khách tăng mạnh kéo theo hàng loạt khu nghỉ dưỡng mới mọc lên. Nhiều nơi tận dụng lợi thế ngắm sao tuyệt vời của khu bảo tồn bầu trời tối quốc tế duy nhất ở châu Phi. Nổi bật có &Beyond Sossusvlei Desert Lodge với nhà thiên văn học thường trực, hay Kwessi Dunes với phòng nghỉ mái mở để du khách nằm trên giường và chiêm ngưỡng bầu trời đầy sao. Bạn cũng có thể cắm trại trong khu bảo tồn, nhưng nhớ đặt sớm vì số lượng có hạn và thường kín chỗ rất nhanh.

Thanh Vân (theo Time Out)